张根硕睽违5年回归之作《诱饵》呈现与30年来完全不同的自己！为此特别接受演技训练〜

出道至今力求转型的演员张根硕，睽违5年之后选择主演《诱饵》回归小萤幕，他也坦言心情相当紧张，甚至在接受课程训练时还大哭了一场。

张根硕表示，《诱饵》分为两阶段拍摄，拍摄第一段落的时候，他无法在过程中确认剪辑状况，加上导演也闭口不谈，让张根硕心情相当紧张，直到看到了播出的影片才得到了满满成就感。张根硕表示这也是他拍戏以来，感到拍摄团队合作最棒的作品之一，加上自己已有5年没有拍戏，也担心自己的样子看起来有些生疏紧张，幸亏同剧演员们让他更加融入这个角色。



相隔了五年才再度回归，为了让自己更快进入拍摄，他也接受了数个月的演技训练课程，做足了准备来到拍摄现场，完成了第一场戏的拍摄时，张根硕表示自己终於感觉到「我真的是在从事演员这个职业啊〜」打从内心感受到喜悦，而接下来的拍摄也顺利完成了。



就像会开车的人相隔多年没有开车，再度坐上驾驶座的时候也必须先熟悉一下，不然也是会感觉有些别扭。张根硕认为虽然体内的细胞与身体的记忆依旧存在，但要重新演戏也是需要磨练，於是在拍摄《诱饵》前仍然去接受了演技训练课程，他希望从最基础来唤醒自己的细胞，开始慢慢伸展，从最基本的呼吸法开始，也让他想起了自己的童星时期，自己的大学时期等等，他认为适度的紧张可让自己有著适度的谦虚，是件好事。



张根硕也透露在老师的引导下，为了挖掘出自己最深的情感，他甚至大哭了一场，老师也让他找回更多自信心，让他在《诱饵》中展现出与过去30年完全不同的自己，他相信这也是身为演员必须持续学习的过程。《诱饵》在4月7日即将公开第二部份剧情。



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