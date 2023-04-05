《黑暗榮耀》9人主角團親筆信告別，宋慧喬的字也太好看了吧

《黑暗榮耀》已經公開多日，至今熱度不減，主演陣容們公開親筆終演感言。

Netflix官方帳號以女主角宋慧喬的口吻發布了照片，寫道：「把信拿來了，涏鎮吶，拖你的福這是一個榮耀的春天。」 宋慧喬、林智妍、李到晛、廉惠蘭、金建宇、朴成勳、鄭星一、金赫拉、車珠英等主演們全體親筆信告別《黑暗榮耀》。

宋慧喬：和《黑暗榮耀》一起的時間對我來說就是「榮耀」，真心感謝喜歡文同珢和《黑暗榮耀》的觀眾們。



李到晛：謝謝大家喜歡《黑暗榮耀》和「朱如炡」，拖大家的福，這是一個幸福的旅程。



林智妍：非常感謝大家喜歡《黑暗榮耀》，謝謝大家喜歡涏鎮，經常叫「涏鎮吶」，Thank you謝謝！



廉惠蘭：現在也可以擦紅色的口紅，為大家的「今天」應援。 雖然被打但依舊明朗的賢南敬上。



朴成勳：幹得漂亮！！



鄭星一：《黑暗榮耀》全球第一！謝謝！我不會離開《黑暗榮耀》。



金赫拉：謝謝大家喜歡《黑暗榮耀》。



車珠英：May the glory be with you！



金建宇：真心感謝大家喜歡《黑暗榮耀》，我愛你們，非常！



《黑暗榮耀》Part.2開播之後在Netflix成績不俗，創下了該平台連續三週非英語圈TV類收看時長第一的紀錄，延續了Part.1的高話題性。

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