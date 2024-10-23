韩国爆笑电影《亚马逊活命水》公开海报：柳承龙、陈善圭、廉惠兰三大喜剧之王合体展开全新冒险！

值得信赖的喜剧演员组合回归了！！演员柳承龙、陈善圭、廉惠兰等强大实力派合作完成的人情喜剧《亚马逊活命水》将揭开了神秘面纱。
昨天（22日）下午，金昌柱导演与三位主演在首尔江南区三成洞Megabox COEX举行了电影《亚马逊活命水》的媒体试映会，谈论了各种各样的有趣花絮。
《亚马逊活命水》是一部喜剧动作片，讲述了在家庭和工作中面临各种困难的国家射箭队教练、前奖牌得主－振峰（柳承龙 饰），遇见拥有神之箭术的原住民战士兼翻译员－邦植（陈善圭 饰）后，展开了一段异想天开的挑战世界锦标赛之冒险旅程。
廉惠兰饰演振峰的妻子－车秀贤，高庚杓则饰演负责在韩推进振峰亚马逊项目的「崔理事」。
柳承龙表示：「喜剧其实越演越困难，某种程度上更是一种幻想。我从一开始就和导演达成共识，我们要相信并坚持这条路。我们试图让所有的故事看起来像是真实发生的一样。虽然喜剧片现场看似充满了各种趣事，但为了笑点，我们在拍摄时非常拼命。感觉像拍了动作片一样，耗费了很多能量。在特定的环境下，我真的毫无遗憾地尽全力演出了。」
特别是柳承龙和陈善圭继电影《鸡不可失》（极限职业、炸鸡特攻队）后再次合作，两位男主角在电影里的会擦出什么样的火花也让人非常期待！
▼电影《亚马逊活命水》预告，将於10月30日在韩上映。
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