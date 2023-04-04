这部真的吞演技！《离婚律师申晟瀚》拉面店元祖社长原来是她！剧中也终於出现粉红Love Line啦！

JTBC正热播中的《离婚律师申晟瀚》主要以三位演技派演员曹承佑、金成均以及丁文晟的友情为主轴，而三人常去的拉面店，从一开始就说社长因病休息而由女儿姜末今代班，剧情来到第9集这位社长妈妈终於登场了！原来同样请到演技最棒国民妈妈金海淑特别演出〜

剧中的拉面店，是申晟瀚（曹承佑饰）律师、事务长张炯瑾（金成均饰）以及不动产社长赵净堤（丁文晟饰）三位老友时常光顾的小餐馆，他们最热爱奶奶社长所煮的泡面，加上一杯烧酒，就是世界上最幸福的一餐。不过从剧情的一开始，这家店就改由女儿昭妍（姜末今饰）来经营，她表示母亲因腰伤而需要休养，虽然女儿的梦想是开一家马卡龙店，不过她煮起泡面的手艺也不亚於母亲社长，这三位男子也持续支持著这家小店。



而剧情来到第九集，元祖社长的身份始终相当神秘，这三位常客也终於盼到她伤愈回归，原来她就是金海淑！特别演出的金海淑一登场就充满不可替代的气场，就像是久违的邻居妈妈一样关切著这三位男子的近况，女儿昭妍也在一旁欣慰地看著母亲与他们大聊特聊。



令人感到有趣的是剧中的Love Line也从这家拉面店展开，昭妍始终对於三人中刚刚离婚的事务长张炯瑾有好感，他吃著泡面时的侧脸更是令她魂牵梦萦，金海淑也察觉到自己的女儿似乎心有所属。昭妍更是鼓起勇气表达自己的心意，两人也迎来了首度约会，虽然依旧出现了申晟瀚以及赵净堤两位大电灯泡，但这段粉红恋情依旧开始萌芽并受到祝福〜



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