Red Velvet Wendy演唱会上大秀11字腹肌！韩网友超会：我和她的腹肌恋爱了XD

Red Velvet首尔开唱，成员Wendy大秀肌肉。

刚刚过去的4月1日、2日，女团Red Velvet站上了首尔奥林匹克公园KSPO DOME开唱，举办了第四次单独演唱会「Red Velvet 4th Concert：R to V」，成员们大秀劲歌热舞的同时Wendy也被粉丝们发现藏了很久的名品腹肌。



Wendy穿了一件肚兜式样的上衣，搭配红色摆著短裙，刚好露出小蛮腰。 11字腹肌线条清晰，而且她的条线正好， 既不强壮，看起来也很健康，激烈地吸引了大家的眼球，看得网友们纷纷评价：「超像男团」、「我和Wendy的腹肌相爱了」、「也太自律了吧」、「她的腹肌比我的未来还要明显」等。



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이 의상에서 복근과 팔-어깨 근육이 도드라지네..완전 strong and beautiful 그 자체 pic.twitter.com/axcYA4wzLh — 정리걸 (@tuna_rollbap) April 3, 2023

此次，Red Velvet将从首尔的公演开始，在新加坡、日本横滨、菲律宾马尼拉、泰国曼谷、印地雅加达、法国巴黎、德国柏林、荷兰阿姆斯特丹和英国伦敦等10个城市展开13场公演的全球巡演。6月，Red Velvet将作为唯一的K-pop组合参加在西班牙举行的世界最大音乐节之一Primavera Sound 2023。



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