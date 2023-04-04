IU：我有电话恐惧症，无法和任何人通电话！男友李钟硕也有奇特恐惧症

「我真的超怕接电话！」

IU YouTube频道更新了最新一期节目，IU的好姐妹刘寅娜前来作客，而她也是《IU's Palette》2023年的第一位客人，更是她俩自2013年KBS2韩剧剧《最佳李顺心》后，时隔10年再次一起出演节目。 影片开始前，IU积极介绍了好闺蜜的到来，称「作为今年节目的第一期客人，我请来了一位重磅嘉宾，她就是我的好姐妹兼死党刘寅娜」。

节目开始之后IU和刘寅娜像所有的好友一样开心畅聊，刘寅娜提到「IU实际上不喜欢旅行」，但IU却急忙表示：「对，我不喜欢离开家，从离开家的那一瞬间开始我就开始消耗能量，但和姊姊一起去总是很有趣。」 表达了对欧尼的喜欢。 之后的游戏中，两人被问「最久的通话时间有多长」时，IU回答：「我没办法坐著打电话，即使和我妈都有点困难，（让我觉得接电话）不难受的只有经纪人欧巴一个人，好像是因为都讲工作的事情，甚至和寅娜欧尼打电话都是如此，其实我没办法和任何一个人打电话。」 透露自己有「电话恐惧症」。



1993年出生的IU和1982年出生的刘寅娜相差11岁，两人於2010年通过SBS综艺节目《英雄豪杰》相识，这之后一直保持著密切的关系，在粉丝中她俩的昵称为「IU寅娜」（U和刘在韩文中同音）。 虽然两人相差十多岁，却是无话不谈的好姐妹，只要对方有新作品一定会送上咖啡车、餐车应援，好姐妹之间的友情另不少人羡慕。

说起「恐惧症」，作为IU男友的李钟硕也有一个奇特的恐惧症，他曾在一档节目中透露自己有「注目恐惧症」，一但被超过7人以上的人看著，脸就会不自觉地变红，心跳加快。 在出席电视剧制作会或电影舞台问候活动时，李钟硕确实被拍到过很不自在的样子，紧张到出汗。最令人震惊的是2016年李钟硕拿下「MBC演技大赏」大赏发表获奖感言时，他几乎紧张到无法说话，全靠主持人引导，当时还掀起了舆论热议。他透露从小就性格内向，上学时很不喜欢课堂演讲，经常找人少的地方走路。



이종석은 주목 공포증이 도져 땀을 닦을 휴지를 찾았으나 주머니가 비어있어 시무룩했다. pic.twitter.com/txKyiWBn6L — 이종석 쓸데없는 정보봇 (@LJS_useless) January 17, 2017

2016 MBC 연기대상

대상! 이종석

수상 소감



당황한 엠씨의 이종석 수상 소감 끌어내기 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/KHusWTm9PP — 하루 (@harujs0914) December 30, 2016

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