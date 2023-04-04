這部真的吞演技！《離婚律師申晟瀚》拉麵店元祖社長原來是她！劇中也終於出現粉紅Love Line啦！

JTBC正熱播中的《離婚律師申晟瀚》主要以三位演技派演員曹承佑、金成均以及丁文晟的友情為主軸，而三人常去的拉麵店，從一開始就說社長因病休息而由女兒姜末今代班，劇情來到第9集這位社長媽媽終於登場了！原來同樣請到演技最棒國民媽媽金海淑特別演出〜

劇中的拉麵店，是申晟瀚（曹承佑飾）律師、事務長張炯瑾（金成均飾）以及不動產社長趙淨堤（丁文晟飾）三位老友時常光顧的小餐館，他們最熱愛奶奶社長所煮的泡麵，加上一杯燒酒，就是世界上最幸福的一餐。不過從劇情的一開始，這家店就改由女兒昭妍（姜末今飾）來經營，她表示母親因腰傷而需要休養，雖然女兒的夢想是開一家馬卡龍店，不過她煮起泡麵的手藝也不亞於母親社長，這三位男子也持續支持著這家小店。



而劇情來到第九集，元祖社長的身份始終相當神秘，這三位常客也終於盼到她傷癒回歸，原來她就是金海淑！特別演出的金海淑一登場就充滿不可替代的氣場，就像是久違的鄰居媽媽一樣關切著這三位男子的近況，女兒昭妍也在一旁欣慰地看著母親與他們大聊特聊。



令人感到有趣的是劇中的Love Line也從這家拉麵店展開，昭妍始終對於三人中剛剛離婚的事務長張炯瑾有好感，他吃著泡麵時的側臉更是令她魂牽夢縈，金海淑也察覺到自己的女兒似乎心有所屬。昭妍更是鼓起勇氣表達自己的心意，兩人也迎來了首度約會，雖然依舊出現了申晟瀚以及趙淨堤兩位大電燈泡，但這段粉紅戀情依舊開始萌芽並受到祝福〜



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞