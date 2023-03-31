男MC朴载民在直播新闻途中狂流鼻血，全程淡定并保持微笑！网友：好专业！

韩国KBS电视台的一位男主播遇到突发事件也淡定自如，展现了专业面貌。

30日上午播出的KBS的一档节目中，演员兼体育解说员朴载民正在讲述伐木和洪水的关联性，突然他开始流鼻血，血从一侧的鼻孔中流出。

朴载民意识到了不对劲之后也只是抿了抿嘴，因还在直播中他并未有任何擦拭的动作，还始终保持微笑，直到旁边的女主播说完话，两人一起向隔壁的另一位主播鞠躬打完招呼后，他才转过身去用纸擦掉鼻血。朴载民整个过程都很镇定，没有一丝多余的动作，反而是周围人看到他流鼻血后非常吃惊。

擦掉鼻血后，朴载民准备继续工作，可是插播的广告结束了之后鼻血依旧没有止住，又流了出来，最后朴载民不得不把纸塞进鼻子止血，并以此状态继续工作，还表示自己无碍。



相关画面公开后火速在网路上传播开来，朴载民的敬业精神和专业态度获得了所有人的赞许。朴载民是一名学霸，毕业於知名学府—首尔大学，曾在电影《韩山岛海战》中饰演日本人渡边七右卫门。



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