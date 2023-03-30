赵寅成&黄晸珉&郑好娟加盟《哭声》导演超豪华科幻巨制《HOPE》，邀《丹麦女孩》Alicia Vikander & 《X战警》Michael Fassbender联袂主演

据电影界消息，韩国演员赵寅成、黄晸珉、郑好娟以及瑞典演员Alicia Vikander、爱尔兰演员Michael Fassbender已确定加盟罗泓轸导演的新作电影《HOPE》（暂定名），目前正在协商细节。

罗泓轸曾执导《哭声》《黄海追缉》等知名电影，新作《HOPE》是科幻类型，讲述一个神秘的外地人来到偏远农村镇上并与当地人发生的故事。 这是罗泓轸时隔8年担任导演的新作，据悉将采用与一般科幻电影截然不同的发展方式，计划制作成三部曲。



最初罗泓轸计划与《罗马》《哈利波特：阿兹卡班的逃犯》导演Alfonso Cuarón一起在美国进行这一项目，后来因为各种原因转向在韩国制作，并在多家表现出兴趣的发行公司中最终选择了Plus M娱乐。

在电影《哭声》中担任主演的黄晸珉早在《HOPE》制作初期就接受了罗导演的邀请，令人对他们的二度合作十分期待。



赵寅成也是在最初的选角阶段就收到了邀请，欣然加入了这部电影。



郑好娟在《鱿鱼游戏》之后饱受全球瞩目，目前在好莱坞消化忙碌日程，接到罗导演邀约也欣然决定出演，这也是她的第一部韩国电影。 此外，郑好娟在Apple TV+悬疑影集《Disclaimer（免责声明）》和改编自同名小说的《家庭教师（The Governesses）》也有重要角色。



Michael Fassbender因《X战警》系列、《为你说的谎》（香港译：爱在海的边缘）和《史帝夫贾伯斯（Steve Jobs）》等电影深受韩国观众喜爱，2019年首次来韩宣传《X战警：黑凤凰》 时称自己是「韩国电影迷」，称赞韩国电影有「新鲜和不可预测的魅力」。 这次加盟罗导演新作亦是出於对韩国电影的好感。



Alicia Vikander是来自瑞典的演员，曾出演《厄运假期》（香港译：凶险假期）、《蓝色还玩》、《绿衣骑士》等作品，於2016年凭藉电影《丹麦女孩》一举获得奥斯卡最佳女配角奖、美国演员奖最佳女配角、以及评论家选择电影奖最佳女配角。



《Hope》目前正在进行前期制作，并计画在今年下半年开始在韩国和海外开始拍摄。

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