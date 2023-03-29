全智贤和姜栋元如果合作的话很有可能无法入戏：满脑子全是他XD

这一对同框的话，对观众来说完全就是视觉盛宴。

28日，韩媒报导称全智贤和姜栋元有望合作谍战罗曼史题材的新剧《北极星》，对此全智贤所属经纪公司回应称「确实接到了提案，正在积极商讨中」。 消息一出即刻在民众之间引爆火热反响，韩流顶级男神、女神的合作，放在任何一部作品中都是相当炸裂的！



於此同时一则关於全智贤的旧闻也引起了民众的关注，她看到姜栋元真人之后的「观后感」引得大家哈哈大笑。 2016年MBC《SECTION TV演艺通信》介绍了全智贤的电影《暗杀》，全智贤向观众们讲述了拍摄她与日军对抗时的趣事，提到「那天姜栋元刚好来剧组探班，让我根本无法集中精力拍摄，这场戏非常重要，但我的脑子里全是姜栋元。」哈哈哈哈哈，原来女神全智贤也会震惊於姜栋元的帅气，这么帅的男生在旁边看著她演戏，难怪女神都无法好好拍戏了！！



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姜栋元和全智贤的「缘分」不止於此。 全智贤拍摄《蓝色大海的传说》时，有一场戏就是身为美人鱼的全智贤看到画面里的姜栋元之后被迷得神魂颠倒，还把笔记本电脑抱在怀里，想要把姜栋元「召唤」出来。



迄今为止尚未演过对手戏的全智贤和姜栋元，不知道女神真的和看姜栋元合作的话，到时候还能不能好好演戏了。

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