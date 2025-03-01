【韩网热门】BL剧《秘密关系》新人演员金浩英被指神似边佑锡，网意见不一！

备受瞩目的BL剧《秘密关系》上月27日终於上架，有网友发现，剧中饰演「申载旼」的演员金浩英似乎与边佑锡有些神似！





金浩英出生於1997年、身高187cm，目前就读首尔艺术大学表演系，去年初播出的《圣水洞之吻》是他的出道之作。





《秘密关系》根据同名人气网路小说改编，讲述男主角「郑多温」因童年贫困而感到内心匮乏，为了填补空缺而无法中断或延续任何一段关系，在进入社会前后与学长和同事等人展开了激烈纠缠的浪漫故事，主演包括金俊抒、车善亨、车廷宇等。



韩国网友评论：

1. 哦我懂那种感觉，整齐氛围确实有像

2. 第一张图我以为就是边佑锡耶

3. 看影片感觉更像

4. 追剧时就感觉有像，原来不只我一个人这样想

5. 比较像边佑锡从前的模样，被关起来强制挨饿那张照片

6. 超像的耶！只是这位演员感觉更纤细一点，边佑锡相比之下留白更多

7. 不是一模一样，比较像兄弟的感觉

8. 我觉得不像，只是都脖子很长、个子很高、头很小而已

9. 连边佑锡的辶都没像到

10. 反而比较像瑜卤允浩、李宰旭、朴栖含吧

11. 介於边佑锡和吃播网红Banzz之间

12. 我看像《SKY Castle》金炳哲年轻时期

13. 乍一看有像，越细看越不像

14. 边佑锡很可爱，这位演员比较锋利

15. 原PO可能是想帮演员宣传，但这种营业文很不推荐哦

16. 向边佑锡道歉吧kkk

17. 放过新人演员吧，希望他加油！

出处：https://theqoo.net/hot/3631030293

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