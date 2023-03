两大韩国唱作人DPR Ian、DPR Live将在4/28到港参演Wonderland举行户外音乐骚！

明天早上门票公开发售!

香港唱作人Gareth.T (汤令山) 去年底在港举行的个人演唱会一票难,现宣布今年4月会再登大型舞台演出。Gareth.T与韩国HipHop唱作人DPR Ian及DPR Live将一同参与,於2023年4月28日(星期五)晚上7时假「AXA x Wonderland」举行户外音乐会 - AXA安盛呈献:《VIVA PARADISE:AFTER THE APOCALYPSE》。

集合美酒、户外舞台、亚洲及国际级歌手等元素的VIVA PARADISE音乐节第二击《AFTER THE APOCALYPSE》,请来韩国人气独立音乐厂牌DPR两名实力派才子DPR Ian及DPR Live首度来港演出,与香港唱作人Gareth.T参与户外音乐会,港韩两地唱作人,一同带来超过120分钟的演出。本地独立创作歌手Derek Chan及嘻哈二人组合Chinky Eyes会担任暖场嘉宾。



DPR(Dream Perfect Regime)於2015年成立,是一支独立的影像及音乐创作组合,4名成员为DPR Ian、DPR Live、DPR Scott及DPR Cream。现年32岁的DPR Ian原先在团队中负责影像拍摄,他於2020年发行首张单曲《So Beautiful》,去年发行首张大碟《Moodswings in to Order》,该大碟今年初入围韩国HipHop音乐颁奖礼年度HipHop专辑大奖。



现年30岁的DPR Live在团队负责唱Rap,他於2017年推出首张专辑《Coming to You Live》,2020年推出大碟《Is Anybody Out There?》。DPR成员的音乐近年开始获得国际乐坛的高度关注,DPR Ian与DPR Live於2021年参与Marvel电影《尚气与十环帮传奇》原声歌曲《Diamonds + and Pearls 》制作,成为韩国首位演唱Marvel超级英雄电影歌曲的歌手。今年4月DPR Ian与DPR Live会参与美国加州Coachella大型户外音乐节。



AXA安盛呈献:《VIVA PARADISE:AFTER THE APOCALYPSE》

日期:2023年4月28日

时间:19:00

地点:香港西九文化区 竹翠公园AXA x WONDERLAND

票价:$1088 | $988 | $688 | $488

优先购票:

恒生Mastercard®️ 信用卡:

3月27日 (上午11时)

公开发售:

3月28日 (上午11时)

订票渠道:

TIX-GET-GO.KKTIX.CC

