【韩网热帖】《黑暗荣耀》金银淑官方认证：河度领是喜欢同珢的

＊＊原贴标题：「河度领不愿离开朴涎镇的原因」金银淑官方说法来了
Netflix昨天公开编导主演的采访影片，金银淑亲自解释了河度领对文同珢的感情。剧中河度领说自己不喜欢说不知道，但现在确实不知道，而且：「我也是现在才明白我不会离开涎镇，所以，我们再见面吧。」
金银淑表示这句关於「不知道」的台词大有深意：「只有当他是涎镇的丈夫时才是对同珢有用的，如果离开涎镇，就没有理由再跟同珢见面了。 他当时还不确定自己的感情，直到吃三角饭团时才意识到，他确实喜欢过这个女人。 既有淡然离开的nice，也是推落宰寯的混蛋。」
小编补充：有趣的是，之前郑星一的印象做出了截然不同的解读，他认为河度领非常爱涎镇，对同珢的感情是「好感和其他的东西」，因为同珢能回答他的所有问题，还经常有意料之外的回答！
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💬 韩国网友评论：
1. 没错！我就是这样理解的！
2. 这才对嘛！
3. delicious
4. 不愧是爱情喜剧匠人
5. 看到不吃碳水的他在和同珢见面的便利店吃三角饭团时，我就确信了。毕竟他连涎镇做的螃蟹汤都不吃。
6. 怎么会有人觉得他是因为爱涎镇呢，明明是为了继续见同珢啊！
7. 如果那个时间点他还爱涎镇，就真的人设崩塌了
8. 虽然没有结果，但这条线真的好棒啊
9. 演员和编剧的想法不同耶kkk这一点也很有趣
10. 太赞了，我要再看一遍
11. 我还以为他是为了睿帅，为了守住家庭
12. 感觉不到他对涎镇的爱，只是社会性的奖杯罢了
13. 当时为这个吵得好凶，终於有答案啦
14. 那句「我们再见面吧」不是已经暗示得非常清楚了吗？
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