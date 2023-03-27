【韩网热帖】《黑暗荣耀》金银淑官方认证：河度领是喜欢同珢的

＊＊原贴标题：「河度领不愿离开朴涎镇的原因」金银淑官方说法来了

Netflix昨天公开编导主演的采访影片，金银淑亲自解释了河度领对文同珢的感情。剧中河度领说自己不喜欢说不知道，但现在确实不知道，而且：「我也是现在才明白我不会离开涎镇，所以，我们再见面吧。」

金银淑表示这句关於「不知道」的台词大有深意：「只有当他是涎镇的丈夫时才是对同珢有用的，如果离开涎镇，就没有理由再跟同珢见面了。 他当时还不确定自己的感情，直到吃三角饭团时才意识到，他确实喜欢过这个女人。 既有淡然离开的nice，也是推落宰寯的混蛋。」

小编补充：有趣的是，之前郑星一的印象做出了截然不同的解读，他认为河度领非常爱涎镇，对同珢的感情是「好感和其他的东西」，因为同珢能回答他的所有问题，还经常有意料之外的回答！

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💬 韩国网友评论：

1. 没错！我就是这样理解的！

2. 这才对嘛！

3. delicious

4. 不愧是爱情喜剧匠人

5. 看到不吃碳水的他在和同珢见面的便利店吃三角饭团时，我就确信了。毕竟他连涎镇做的螃蟹汤都不吃。

6. 怎么会有人觉得他是因为爱涎镇呢，明明是为了继续见同珢啊！

7. 如果那个时间点他还爱涎镇，就真的人设崩塌了

8. 虽然没有结果，但这条线真的好棒啊

9. 演员和编剧的想法不同耶kkk这一点也很有趣

10. 太赞了，我要再看一遍

11. 我还以为他是为了睿帅，为了守住家庭

12. 感觉不到他对涎镇的爱，只是社会性的奖杯罢了

13. 当时为这个吵得好凶，终於有答案啦

14. 那句「我们再见面吧」不是已经暗示得非常清楚了吗？

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