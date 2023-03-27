兩大韓國唱作人DPR Ian、DPR Live將在4/28到港參演Wonderland舉行戶外音樂騷！

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香港唱作人Gareth.T (湯令山) 去年底在港舉行的個人演唱會一票難，現宣布今年4月會再登大型舞台演出。Gareth.T與韓國HipHop唱作人DPR Ian及DPR Live將一同參與，於2023年4月28日（星期五）晚上7時假「AXA x Wonderland」舉行戶外音樂會 - AXA安盛呈獻：《VIVA PARADISE：AFTER THE APOCALYPSE》。

集合美酒、戶外舞台、亞洲及國際級歌手等元素的VIVA PARADISE音樂節第二擊《AFTER THE APOCALYPSE》，請來韓國人氣獨立音樂廠牌DPR兩名實力派才子DPR Ian及DPR Live首度來港演出，與香港唱作人Gareth.T參與戶外音樂會，港韓兩地唱作人，一同帶來超過120分鐘的演出。本地獨立創作歌手Derek Chan及嘻哈二人组合Chinky Eyes會擔任暖場嘉賓。



DPR（Dream Perfect Regime）於2015年成立，是一支獨立的影像及音樂創作組合，4名成員為DPR Ian、DPR Live、DPR Scott及DPR Cream。現年32歲的DPR Ian原先在團隊中負責影像拍攝，他於2020年發行首張單曲《So Beautiful》，去年發行首張大碟《Moodswings in to Order》，該大碟今年初入圍韓國HipHop音樂頒獎禮年度HipHop專輯大獎。



現年30歲的DPR Live在團隊負責唱Rap，他於2017年推出首張專輯《Coming to You Live》，2020年推出大碟《Is Anybody Out There?》。DPR成員的音樂近年開始獲得國際樂壇的高度關注，DPR Ian與DPR Live於2021年參與Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》原聲歌曲《Diamonds + and Pearls 》製作，成為韓國首位演唱Marvel超級英雄電影歌曲的歌手。今年4月DPR Ian與DPR Live會參與美國加州Coachella大型戶外音樂節。



AXA安盛呈獻：《VIVA PARADISE：AFTER THE APOCALYPSE》

日期：2023年4月28日

時間：19:00

地點：香港西九文化區 竹翠公園AXA x WONDERLAND

票價：$1088 | $988 | $688 | $488

優先購票：

恒生Mastercard®️ 信用卡:

3月27日 (上午11時)

公開發售：

3月28日 (上午11時)

訂票渠道：

TIX-GET-GO.KKTIX.CC

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