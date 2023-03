防弹少年团久违合体！BTS大哥Jin兵役首次休假，与成员们深夜低调会面

第一次休假果然要跟弟弟们见面!SUGA解释说虽然照片里没有V和Jimin,但他们当天其实都有过来、只是走得较早没拍进去而已~

防弹少年团成员SUGA昨晚10点左右在IG限动公开一张合照,从左到右依次是田柾国、J-Hope、SUGA、RM,还有正在服兵役的大哥Jin。 SUGA留言说「泰亨和Jimin也在一起来的(10分钟前先行离开)」,虽然照片里没有,但7位成员确实久违团聚啦!



Jin是防弹少年团里第一位服兵役的成员,去年12月入伍、全体成员都有到场送行,这是他第一次休假外出。



本月初Jin在IG分享了跟J-Hope和Jimin的合照,跟刚入伍时相比脸上多了少许肉肉。 毕竟Jin去年初直播时说自己身高179cm、体重则只有61kg,真的过瘦了!以现在的状态来看,Jin对兵役生活也适应得很好。



힘도 쎄고

튼튼하고

씩씩하게 생겼네요ㅋㅋ



우리 석진이의

입대 100일

이벤트 감사합니다



100 Days Tiger Trainer Jin

WE WILL WAIT FOR YOU JIN#축_호랑이조교JIN_100일_하#석진이입대_100일째_건강하자#JIN #방탄소년단진 @BTS_twt pic.twitter.com/uQPU8h3boK