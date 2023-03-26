防弹少年团久违合体！BTS大哥Jin兵役首次休假，与成员们深夜低调会面

第一次休假果然要跟弟弟们见面！SUGA解释说虽然照片里没有V和Jimin，但他们当天其实都有过来、只是走得较早没拍进去而已~

防弹少年团成员SUGA昨晚10点左右在IG限动公开一张合照，从左到右依次是田柾国、J-Hope、SUGA、RM，还有正在服兵役的大哥Jin。 SUGA留言说「泰亨和Jimin也在一起来的（10分钟前先行离开）」，虽然照片里没有，但7位成员确实久违团聚啦！



Jin是防弹少年团里第一位服兵役的成员，去年12月入伍、全体成员都有到场送行，这是他第一次休假外出。



本月初Jin在IG分享了跟J-Hope和Jimin的合照，跟刚入伍时相比脸上多了少许肉肉。 毕竟Jin去年初直播时说自己身高179cm、体重则只有61kg，真的过瘦了！以现在的状态来看，Jin对兵役生活也适应得很好。



힘도 쎄고

튼튼하고

씩씩하게 생겼네요ㅋㅋ



우리 석진이의

입대 100일

이벤트 감사합니다



100 Days Tiger Trainer Jin

WE WILL WAIT FOR YOU JIN#축_호랑이조교JIN_100일_하#석진이입대_100일째_건강하자#JIN #방탄소년단진 @BTS_twt pic.twitter.com/uQPU8h3boK —:Fan account (@ModifierKingJIN) March 22, 2023

此外，防弹少年团另一位成员J-Hope也即将入伍，成为队内第二位服兵役的成员。 J-Hope本月3日刚刚发行SOLO曲《on the street》，不久前取消了延期入伍申请。



16日在Weverse直播中透露入伍日期已经确定：「服兵役期间的目标是不要变老，希望维持好的状态回到大家身边。」 还透露已提前用心录好很多contens、将会陆续公开，以免粉丝们在「军白期」感到孤单。



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