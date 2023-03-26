《黑暗荣耀》「睿帅」吴智律长得可爱又会说话，采访获「万人转推」！韩网友：「比全宰寯还要像大人」

吴智律在今年2月出演综艺《超人回来了》，是因为小百合想要帮儿子拍照，爲了获得拍照的技巧而邀请了她。

吴智律在《黑暗荣耀》中饰演朴涎镇（林智妍 饰）的女儿「河睿帅」一角。小百合也问她：「和妈妈更亲近呢？还是和老师更亲近？」吴智律回答：「和两位都很亲近。」之后还分享一个小故事：「有一次和宋慧乔演员一起在冬天里穿著短袖拍摄夏天的戏，她把自己的衣服脱下来披在我身上，如果她有在看节目的话，那时候真的非常感谢。」



这段影片在推特转推已经破万，网友更纷纷表示：「这孩子好会说话，小手的姿势好可爱」、「太有礼貌了」、「睿帅好可爱啊」、「全宰寯你看看你女儿」、「这个孩子太乖巧了」、「屋哩睿帅讲话还两只手握在一起」等等。

아 진심 예솔이 어떻게 이런 아기가 실존하지 pic.twitter.com/VdEoqSZkae — 토토 (@txtxnxkx) March 11, 2023

而吴智律是2014年出生，虽然今年才9岁，但已经出演过不少热门剧，像是《非常律师禹英禑》和《黑暗荣耀》，感觉再长大一点，就会成为主演们御用童星呢！日前。她也为时尚杂志《ELLE》拍摄一组画报，小小年纪就有强大的镜头感与表现力，也让人期待她之后的作品呢！



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