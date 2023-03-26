防彈少年團久違合體！BTS大哥Jin兵役首次休假，與成員們深夜低調會面

第一次休假果然要跟弟弟們見面！SUGA解釋說雖然照片裡沒有V和Jimin，但他們當天其實都有過來、只是走得較早沒拍進去而已~

防彈少年團成員SUGA昨晚10點左右在IG限動公開一張合照，從左到右依次是田柾國、J-Hope、SUGA、RM，還有正在服兵役的大哥Jin。 SUGA留言說「泰亨和Jimin也在一起來的（10分鐘前先行離開）」，雖然照片裡沒有，但7位成員確實久違團聚啦！



Jin是防彈少年團裡第一位服兵役的成員，去年12月入伍、全體成員都有到場送行，這是他第一次休假外出。



本月初Jin在IG分享了跟J-Hope和Jimin的合照，跟剛入伍時相比臉上多了少許肉肉。 畢竟Jin去年初直播時說自己身高179cm、體重則只有61kg，真的過瘦了！以現在的狀態來看，Jin對兵役生活也適應得很好。



힘도 쎄고

튼튼하고

씩씩하게 생겼네요ㅋㅋ



우리 석진이의

입대 100일

이벤트 감사합니다



100 Days Tiger Trainer Jin

WE WILL WAIT FOR YOU JIN#축_호랑이조교JIN_100일_하#석진이입대_100일째_건강하자#JIN #방탄소년단진 @BTS_twt pic.twitter.com/uQPU8h3boK —:Fan account (@ModifierKingJIN) March 22, 2023

此外，防彈少年團另一位成員J-Hope也即將入伍，成為隊內第二位服兵役的成員。 J-Hope本月3日剛剛發行SOLO曲《on the street》，不久前取消了延期入伍申請。



16日在Weverse直播中透露入伍日期已經確定：「服兵役期間的目標是不要變老，希望維持好的狀態回到大家身邊。」 還透露已提前用心錄好很多contens、將會陸續公開，以免粉絲們在「軍白期」感到孤單。



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