【韩网热帖】哇～据说JYP也差点被收购了，但朴轸永花了所有财产来阻止！

看到SM娱乐之前的事，再看看现在有PO主表示：据说JYP也差点被收购了，但朴轸泳花了所有财产来阻止！

真的...更加感慨万分！



💬 韩国网友评论：

1. 是真的，当时是说由LOEN娱乐来收购，事情闹得很大，朴轸泳卖了房子，还有别的什么，还说「不行不行不行」最后才保住了JYP

2. KAKAO为什么老是想要吃掉其他娱乐经纪公司（LOEN娱乐也被KAKAO收购了）

3. JYP差点就要关门了，但被朴轸泳保住了，然后GOT7让公司缓过劲来，TWICE直接把公司送上巅峰

4. 朴轸泳后来也说一直在做各种投资，就是为了挣钱，如果自己不是最大股东的话，公司有一天就会变成别人的

5. 当时国内靠秀智，国外靠2PM，好不容易守住了公司

6. 这么来看的朴轸泳真的很伟大

7. 虽然你们现在看著很可笑，但是这是真的，1亿不行就2亿，2亿不行就3亿，但是朴轸泳一直不肯卖，最后把自己房子卖了救活了公司

8. 用了「不行不行不行」拳法打败了收购商的朴轸泳

9. 对，我有印象，而且是GOT7出道的那一天，公司差点就没了

10. 这是JYP创社以来最大的危机

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻