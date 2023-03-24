6周赚进半年营业利润？ HYBE拟向Kakao出售SM股票，差额超千亿韩元、或成「SM争夺战」最大赢家

日前退出SM收购争夺战的HYBE娱乐，今天宣布出售其持有的部份SM股份，预计可获得高达1127亿韩元的差价收益，相当於去年全年营业利润的一半。

根据24日金融监管机构的电子公告系统，HYBE已决定参与Kakao发起的公开收购，出售其持有的375万7237股SM股票，约占SM总股本的15.67%。



此前HYBE通过与李秀满的股票交易和公开购买，以每股12万韩元的价格获取了SM娱乐19.43%的股份（462万6185股），这次相当於出售HYBE持有的SM股票的85%。

以Kakao提出的每股15万韩元计算，此次出售金额将达到5635亿5855万韩元。 如果参与Kakao公开收购的股票超过目标股份35%，Hive将无法全部出售其股份; 一旦全部出售成功，HYBE将立即获得约1127亿韩元的差价收益。



根据HYBE今年2月发布的年度业绩报告，过去一年的营业利润是2377亿韩元，若出售股票成功相当於短短6周赚进全年营业利润的一半。 有声音称HYBE某种意义上成为「SM争夺战」的最大赢家，但更多人认为HYBE没能抢到SM经营权，潜在损失无可估量。

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