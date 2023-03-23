《Peak Time》排名大逆转！《101》李翰洁领军BAE173 击败兼差男团夺冠

韩国首次以「团队赛」展开的全球偶像选秀节目《Peak Time》，重新赋予已经出道过，却没能成功的无名宝藏男团再次获得舞台的机会

最新一集公布加权奖励后的第一回合全球排名，16组团体中有10组顺利晋级，6组遭到淘汰，现场顿时哭成一片泪海，让粉丝相当不舍。

其中晋级的24点成员之一文钟业（原团名：B.A.P）在前一回合担任C联队舞蹈队长，性感叼上衣露冰块腹肌，让全场陷入疯狂，Super Junior圭贤更大呼：「怎么会为了露出肉体的男人兴奋！」他因此获得舞蹈MVP，助所属24点团体挺进TOP6顺利晋级，且表演片段上传YouTube一周观看数已破170万，成为该节目点阅最高的影片，连原唱「丹麦王子」克里斯多福（Christopher）都忍不住留言称赞：「Wow this is so amazing！」



最新一集中，获得MVP的文钟业惊讶表示：「让我们获得再次演出的机会，真的会好好做好，也托了舞蹈MVP的福，让我能再挑战下一个舞台，感谢一同演出的C联队舞蹈分队，会展现不愧於大家的舞台。」台下其他团体也化身文钟业迷弟，大喊：「钟业前辈我爱你！」

另一方面，《PRODUCE X 101》出身的李翰洁所属团体13点（原团名：BAE173），获得加权与饶舌MVP奖励，从第7名跃升排名冠军，击败长居第一名的「兼差男团」11点（原团名：VANNER），原全球排名第三名的7点团体（原团名：前MASC）因其他团体加权奖励，被挤出8名外，一度确定淘汰，后来主持人李升基宣布二个增额团体，7点凭藉著全球粉丝的高人气惊险晋级。而遭到淘汰的团体，包含24K、BDC、BLITZERS、ATBO、BXB、DIGNITY等6团，虽已准备好第三回合的新歌挑战赛舞台，却因此无法有表演机会，仅能公布自己原团名退出节目，让在场参赛者直呼残忍。



《Peak Time》节目由韩国去年收视冠军节目《Sing Again—无名歌手战》制作团队打造，节目邀请歌手、演员出身李升基主持，Jay Park朴载范、Super Junior圭贤、少女时代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金圣圭、SM娱乐表演总监沈在元、音乐制作人Ryan S. Jhun（莱恩.俊），以及新加入的MAMAMOO玟星担任评审。

参与的23组男团中，包含刚出道知名度不高的新秀、想要大跃进的现役男团，以及因为入伍、经纪公司合约问题中止活动，节目根据活动情况分成「新人部门」、「推进器部门」、「暂停活动部门」及「一人团体部门」，只要进入前六强就有巡回演唱会的机会，最终冠军团体将获得3亿韩元（约台币707万元）奖金、发行专辑与全球发表会的奖励，但节目中不能公布原本的团名，依照抽签顺序分成1点至24点，被淘汰时才可对外公开团名。



经过「生存回合」、「第一回合」团体对抗赛、「第二回合」团体合作赛后，原本16组男团都有被分配到新歌，经过第一轮全球投票淘汰后，仅剩10组男团，展开「第三回合」新歌挑战赛。更多精彩内容，LINE TV每周四早上10点独家跟播。

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