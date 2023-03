《Peak Time》排名大逆转！《101》李翰洁领军BAE173 击败兼差男团夺冠

韩国首次以「团队赛」展开的全球偶像选秀节目《Peak Time》,重新赋予已经出道过,却没能成功的无名宝藏男团再次获得舞台的机会

最新一集公布加权奖励后的第一回合全球排名,16组团体中有10组顺利晋级,6组遭到淘汰,现场顿时哭成一片泪海,让粉丝相当不舍。

其中晋级的24点成员之一文钟业(原团名:B.A.P)在前一回合担任C联队舞蹈队长,性感叼上衣露冰块腹肌,让全场陷入疯狂,Super Junior圭贤更大呼:「怎么会为了露出肉体的男人兴奋!」他因此获得舞蹈MVP,助所属24点团体挺进TOP6顺利晋级,且表演片段上传YouTube一周观看数已破170万,成为该节目点阅最高的影片,连原唱「丹麦王子」克里斯多福(Christopher)都忍不住留言称赞:「Wow this is so amazing!」



最新一集中,获得MVP的文钟业惊讶表示:「让我们获得再次演出的机会,真的会好好做好,也托了舞蹈MVP的福,让我能再挑战下一个舞台,感谢一同演出的C联队舞蹈分队,会展现不愧於大家的舞台。」台下其他团体也化身文钟业迷弟,大喊:「钟业前辈我爱你!」

另一方面,《PRODUCE X 101》出身的李翰洁所属团体13点(原团名:BAE173),获得加权与饶舌MVP奖励,从第7名跃升排名冠军,击败长居第一名的「兼差男团」11点(原团名:VANNER),原全球排名第三名的7点团体(原团名:前MASC)因其他团体加权奖励,被挤出8名外,一度确定淘汰,后来主持人李升基宣布二个增额团体,7点凭藉著全球粉丝的高人气惊险晋级。而遭到淘汰的团体,包含24K、BDC、BLITZERS、ATBO、BXB、DIGNITY等6团,虽已准备好第三回合的新歌挑战赛舞台,却因此无法有表演机会,仅能公布自己原团名退出节目,让在场参赛者直呼残忍。



《Peak Time》节目由韩国去年收视冠军节目《Sing Again—无名歌手战》制作团队打造,节目邀请歌手、演员出身李升基主持,Jay Park朴载范、Super Junior圭贤、少女时代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金圣圭、SM娱乐表演总监沈在元、音乐制作人Ryan S. Jhun(莱恩.俊),以及新加入的MAMAMOO玟星担任评审。

参与的23组男团中,包含刚出道知名度不高的新秀、想要大跃进的现役男团,以及因为入伍、经纪公司合约问题中止活动,节目根据活动情况分成「新人部门」、「推进器部门」、「暂停活动部门」及「一人团体部门」,只要进入前六强就有巡回演唱会的机会,最终冠军团体将获得3亿韩元(约台币707万元)奖金、发行专辑与全球发表会的奖励,但节目中不能公布原本的团名,依照抽签顺序分成1点至24点,被淘汰时才可对外公开团名。



经过「生存回合」、「第一回合」团体对抗赛、「第二回合」团体合作赛后,原本16组男团都有被分配到新歌,经过第一轮全球投票淘汰后,仅剩10组男团,展开「第三回合」新歌挑战赛。更多精彩内容,LINE TV每周四早上10点独家跟播。

