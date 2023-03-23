《Peak Time》排名大逆轉！《101》李翰潔領軍BAE173 擊敗兼差男團奪冠

韓國首次以「團隊賽」展開的全球偶像選秀節目《Peak Time》，重新賦予已經出道過，卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台的機會

最新一集公布加權獎勵後的第一回合全球排名，16組團體中有10組順利晉級，6組遭到淘汰，現場頓時哭成一片淚海，讓粉絲相當不捨。

其中晉級的24點成員之一文鐘業（原團名：B.A.P）在前一回合擔任C聯隊舞蹈隊長，性感叼上衣露冰塊腹肌，讓全場陷入瘋狂，Super Junior圭賢更大呼：「怎麼會為了露出肉體的男人興奮！」他因此獲得舞蹈MVP，助所屬24點團體挺進TOP6順利晉級，且表演片段上傳YouTube一週觀看數已破170萬，成為該節目點閱最高的影片，連原唱「丹麥王子」克里斯多福（Christopher）都忍不住留言稱讚：「Wow this is so amazing！」



最新一集中，獲得MVP的文鐘業驚訝表示：「讓我們獲得再次演出的機會，真的會好好做好，也托了舞蹈MVP的福，讓我能再挑戰下一個舞台，感謝一同演出的C聯隊舞蹈分隊，會展現不愧於大家的舞台。」台下其他團體也化身文鐘業迷弟，大喊：「鐘業前輩我愛你！」

另一方面，《PRODUCE X 101》出身的李翰潔所屬團體13點（原團名：BAE173），獲得加權與饒舌MVP獎勵，從第7名躍升排名冠軍，擊敗長居第一名的「兼差男團」11點（原團名：VANNER），原全球排名第三名的7點團體（原團名：前MASC）因其他團體加權獎勵，被擠出8名外，一度確定淘汰，後來主持人李昇基宣布二個增額團體，7點憑藉著全球粉絲的高人氣驚險晉級。而遭到淘汰的團體，包含24K、BDC、BLITZERS、ATBO、BXB、DIGNITY等6團，雖已準備好第三回合的新歌挑戰賽舞台，卻因此無法有表演機會，僅能公布自己原團名退出節目，讓在場參賽者直呼殘忍。



《Peak Time》節目由韓國去年收視冠軍節目《Sing Again—無名歌手戰》製作團隊打造，節目邀請歌手、演員出身李昇基主持，Jay Park朴載範、Super Junior圭賢、少女時代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金聖圭、SM娛樂表演總監沈在元、音樂製作人Ryan S. Jhun（萊恩.俊），以及新加入的MAMAMOO玟星擔任評審。

參與的23組男團中，包含剛出道知名度不高的新秀、想要大躍進的現役男團，以及因為入伍、經紀公司合約問題中止活動，節目根據活動情況分成「新人部門」、「推進器部門」、「暫停活動部門」及「一人團體部門」，只要進入前六強就有巡迴演唱會的機會，最終冠軍團體將獲得3億韓元（約台幣707萬元）獎金、發行專輯與全球發表會的獎勵，但節目中不能公佈原本的團名，依照抽籤順序分成1點至24點，被淘汰時才可對外公開團名。



經過「生存回合」、「第一回合」團體對抗賽、「第二回合」團體合作賽後，原本16組男團都有被分配到新歌，經過第一輪全球投票淘汰後，僅剩10組男團，展開「第三回合」新歌挑戰賽。更多精彩內容，LINE TV每週四早上10點獨家跟播。

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