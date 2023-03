《Peak Time》排名大逆轉！《101》李翰潔領軍BAE173 擊敗兼差男團奪冠

韓國首次以「團隊賽」展開的全球偶像選秀節目《Peak Time》,重新賦予已經出道過,卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台的機會

最新一集公布加權獎勵後的第一回合全球排名,16組團體中有10組順利晉級,6組遭到淘汰,現場頓時哭成一片淚海,讓粉絲相當不捨。

其中晉級的24點成員之一文鐘業(原團名:B.A.P)在前一回合擔任C聯隊舞蹈隊長,性感叼上衣露冰塊腹肌,讓全場陷入瘋狂,Super Junior圭賢更大呼:「怎麼會為了露出肉體的男人興奮!」他因此獲得舞蹈MVP,助所屬24點團體挺進TOP6順利晉級,且表演片段上傳YouTube一週觀看數已破170萬,成為該節目點閱最高的影片,連原唱「丹麥王子」克里斯多福(Christopher)都忍不住留言稱讚:「Wow this is so amazing!」



最新一集中,獲得MVP的文鐘業驚訝表示:「讓我們獲得再次演出的機會,真的會好好做好,也托了舞蹈MVP的福,讓我能再挑戰下一個舞台,感謝一同演出的C聯隊舞蹈分隊,會展現不愧於大家的舞台。」台下其他團體也化身文鐘業迷弟,大喊:「鐘業前輩我愛你!」

另一方面,《PRODUCE X 101》出身的李翰潔所屬團體13點(原團名:BAE173),獲得加權與饒舌MVP獎勵,從第7名躍升排名冠軍,擊敗長居第一名的「兼差男團」11點(原團名:VANNER),原全球排名第三名的7點團體(原團名:前MASC)因其他團體加權獎勵,被擠出8名外,一度確定淘汰,後來主持人李昇基宣布二個增額團體,7點憑藉著全球粉絲的高人氣驚險晉級。而遭到淘汰的團體,包含24K、BDC、BLITZERS、ATBO、BXB、DIGNITY等6團,雖已準備好第三回合的新歌挑戰賽舞台,卻因此無法有表演機會,僅能公布自己原團名退出節目,讓在場參賽者直呼殘忍。



《Peak Time》節目由韓國去年收視冠軍節目《Sing Again—無名歌手戰》製作團隊打造,節目邀請歌手、演員出身李昇基主持,Jay Park朴載範、Super Junior圭賢、少女時代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金聖圭、SM娛樂表演總監沈在元、音樂製作人Ryan S. Jhun(萊恩.俊),以及新加入的MAMAMOO玟星擔任評審。

參與的23組男團中,包含剛出道知名度不高的新秀、想要大躍進的現役男團,以及因為入伍、經紀公司合約問題中止活動,節目根據活動情況分成「新人部門」、「推進器部門」、「暫停活動部門」及「一人團體部門」,只要進入前六強就有巡迴演唱會的機會,最終冠軍團體將獲得3億韓元(約台幣707萬元)獎金、發行專輯與全球發表會的獎勵,但節目中不能公佈原本的團名,依照抽籤順序分成1點至24點,被淘汰時才可對外公開團名。



經過「生存回合」、「第一回合」團體對抗賽、「第二回合」團體合作賽後,原本16組男團都有被分配到新歌,經過第一輪全球投票淘汰後,僅剩10組男團,展開「第三回合」新歌挑戰賽。更多精彩內容,LINE TV每週四早上10點獨家跟播。

