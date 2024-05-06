台湾「Lucy健康操」真的要被MAMAMOO发扬光大了！玟星竟然拍成REELS

「听讲Lucy时常做运动／身体健康精神好／Lucy你是哪会遐尔敖（正字：敖+力）……」MAMAMOO+颂乐与玟星去年来台开唱惊喜跳台湾不少人小学跳过的健康操，玟星来台solo也跳了，还带上舞者拍成短影片！

去年MAMAMOO+ 10月台北演唱会，健康操起初是被放在随机舞蹈环节，当时他们几乎是自由发挥，台下台湾MOOMOO们也许是随著本能，健康操口号跟著喊得相当整齐，甚至还有MOOMOO站起来跳，颂乐见了跟著跳了几下。12月高雄演唱会就不一样了，她们竟然把舞学起来！幕后花絮还可看见两人在后台练习。



不晓得是谁建议MAMAMOO+来台湾可以跳健康操，继她们之后， BAE173去年11月高雄《PEAK TIME》演唱会也跳了，「撞名」的乐团LUCY上月26日台北演唱会受访也知道健康操，还当场和记者学了一段（此段据悉未开放摄影因此没画面QQ）。



前天5月4日玟星高雄solo演唱会，她当场和粉丝学舞，5日加场甚至和舞者一起跳，拍成了短影片上传IG REELS、YouTube Shorts与TikTok，IG发布短短4小时已破50万观看次数，有MOOMOO呐喊很神奇、没想过从小跳的舞总有一天会被偶像翻跳，还有人敲碗政府单位卫生福利部与国民健康署，希望能找MAMAMOO代言。



▼附上原始版本健康操



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