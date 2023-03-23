《BOYS PLANET》先公开金地雄怪力一把抱其他练习生！连Hui都被他拖走XD 最新星级导师请来SHINee Key！

《Boys Planet》今晚（23）日将播出第二轮生存名单，不过可能会穿插「第二届Planet运动会」消弭紧张感，先公开影片已在昨晚释出，今日也宣布了新一位星级导师是SHINee Key。

第8集先公开影片，首个让人惊喜的场面是，‎因健康问题退赛的李欢喜‎以MC身分登场！可以看见镜头特别拍下他离别时最伤心的金地雄和朴干旭（金地雄是李欢喜直播提及），他们的喜悦表情。



再来肯定要看得惊掉下巴了，因为某个项目中，参赛者要抱走其他队的练习生，以性感Style、精实腹肌出名的金地雄出战，好几次一把抱住练习生！林准序、Keita都被他连抱带拖带走，Cong整个人还被他离地抱走！



更惊人的是，金地雄竟然锁定全阵容中的大哥李会泽（Hui）！李会泽被他拖著走，还想抓草皮做最后的挣扎……李欢喜看了都替金地雄担心：「地雄啊，那是会泽哥啊……」（编按：金地雄24岁Hui 29岁，两人算是同期出道，金地雄最早以INX出道是2016年8月，而Hui的Pentagon是2016年10月出道）



▼先公开影片



除了先公开运动会内容，《Boys Planet》宣布SHINee Key成为继宣美、黄旼炫、吕珍九与BTOB李旼赫后，第五位星级导师。



观众们别忘了锁定今晚重要的第二轮生存名单宣布！前9位出道位可能会大洗牌，已知Jay掉到12位，第28位候补为马靖翔、文净泫与车雄基。



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