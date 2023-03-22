李到晛新剧预告来啦！温情喜剧《坏妈妈》与罗美兰变身乡村母子，4/26疗愈上线！

JTBC新剧《坏妈妈》是一部疗愈系喜剧，讲述为了儿子被迫成为严厉坏人的妈妈，与因为一场事故重新变回小孩的儿子，一起寻找失去的幸福的故事。

海报里这对母子站在猪圈门口拍纪念合照，罗美兰挽住儿子的手臂、脸上满是幸福和欣喜，李到晛、穿戴整齐、手里捧著录取通知书和捧花，脸上却没有丝毫表情。 文案写道：「世上所有妈妈都很坏。」



罗美兰饰演妈妈「秦英顺」，独自经营一间养猪场把小孩养大成人，为了不让自己的痛苦遗传给儿子，只好成为严厉的坏妈妈。 英顺心里越是难过和抱歉，表现出来的反而越是冷酷和狠毒，罗美兰对情感变化的细腻诠释让人又哭又笑。

李到晛饰演儿子「崔姜浩」，无可选择必须按照妈妈的计划建设人生，带著不为人知的秘密成为一名冷血检察官。 连妈妈都不理睬、一心向著成功奔跑的他，突然因为一场意外变成了小孩（失去成年记忆），与坏妈妈展开新的生活。 制作组：「母子二人为寻找丢失的幸福而踏上独特旅程，将带给大家愉快温暖的感动。」



今日公开的第一版预告片里，英顺带著一车猪仔来到乡下建设起养猪场，在诸位好姐妹的陪伴鼓励中顺利生产。 姐妹们加油时喊的居然是：「拉~屎~！」XD



英顺认为只要好好学习成为法官或检察官就不会再受人欺负，向姜浩脸上泼水质问：「为什么要因为别人毁掉你的人生？」 姜浩却反问：「我的人生在哪里？」



姜浩坐上了检察官座位，下一幕却是躺在病床上默默流泪，英顺也泪流不止：「这是上天给我们的机会，让我们重头再来的机会。」



《坏妈妈》由《怪物》《18岁的瞬间》导演沈娜妍於《超跑斯特拉》《人生真美丽》编剧裴世英联手打造，4月26日JTBC开播，海外观众可通过Netflix收看！



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