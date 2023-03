原创韩国动作喜剧《汉江刑警》 权相佑再度伙拍金熙元 擦出爆笑火花 用笑声拯救生命

当火爆刑警遇上性格截然不同的拍档,水火不容的组合会为汉江掀起怎样的风浪?

密切期待Disney+ 原创韩国动作喜剧《汉江刑警》(暂译)(Han River Police),两大实力演员权相佑、金熙元爆笑演绎热血刑警故事,在一片笑声中拯救市民、逃出危难!

脾气火爆、处事急燥的韩都镇(暂译)(权相佑 饰)每天都为维持汉江岸边的平静而拼命,确保市民安全渡过每一日。与都镇(暂译)性格完全相反的李俊锡(暂译)(金熙元 饰)对办案亦有自己的一套,二人合作过程中,甚至要面临恐怖主义的袭击,和其他意想不到的突发事故,反差的性格和不依常规的处事方法不断引发笑弹,即使在生死关头仍燃烧喜剧细胞!

演员阵容方面,由《天国的阶梯》(Stairway to Heaven)、《神之一手:鬼手篇》(The Divine Move 2: The Wrathful)、《妙探事务所》(The Accidental Detective)演员权相佑,饰演脾气暴躁的汉江刑警韩都镇(暂译);《来自星星的你》(My Love from the Star)、《未生》(Misaeng)、《耀眼》(Dazzling)、《神之一手:鬼手篇》(The Divine Move 2: The Wrathful)演员金熙元,饰演与韩都镇(暂译)性格截然相反的李俊锡(暂译)。剧集结合了喜剧、动作和悬疑等元素,搞笑和打斗完美结合,绝不容错过!

除了《汉江刑警》(暂译)将於2023下半年独家上线Disney+ 外,一众韩剧迷引劲期待,屡破韩国收视纪录的医疗神剧《浪漫医生金师傅3》(Dr. Romantic3)全新一季,亦会於4月下旬独家上线。观众亦可在Disney+ 串流平台,观赏其他精彩韩国影视作品包括:「复仇女王」李智雅再度联手「复仇剧教母」编剧金顺玉,大快人心的女主复仇剧《潘朵拉:伪造的乐园》(Pandora: Beneath The Paradise);云集影帝崔珉植、大叔系男神孙锡久、及一众实力演员主演,以赌上性命,为求谷底翻身的剧集《赌命为王》(Big Bet);由颜值满分的演员组合—李圣经,金英光,盛骏,安喜延(Hani) 主演的虐心爱情剧《这是爱情吗》(Call It Love)等。更多数之不尽的丰富作品尽在Disney+ ,为各位观众开拓更广阔的娱乐宇宙。

