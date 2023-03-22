原创韩国动作喜剧《汉江刑警》 权相佑再度伙拍金熙元 擦出爆笑火花 用笑声拯救生命

当火爆刑警遇上性格截然不同的拍档，水火不容的组合会为汉江掀起怎样的风浪？

密切期待Disney+ 原创韩国动作喜剧《汉江刑警》（暂译）(Han River Police)，两大实力演员权相佑、金熙元爆笑演绎热血刑警故事，在一片笑声中拯救市民、逃出危难！

脾气火爆、处事急燥的韩都镇（暂译）（权相佑 饰）每天都为维持汉江岸边的平静而拼命，确保市民安全渡过每一日。与都镇（暂译）性格完全相反的李俊锡（暂译）（金熙元 饰）对办案亦有自己的一套，二人合作过程中，甚至要面临恐怖主义的袭击，和其他意想不到的突发事故，反差的性格和不依常规的处事方法不断引发笑弹，即使在生死关头仍燃烧喜剧细胞！

演员阵容方面，由《天国的阶梯》(Stairway to Heaven)、《神之一手：鬼手篇》(The Divine Move 2: The Wrathful)、《妙探事务所》(The Accidental Detective)演员权相佑，饰演脾气暴躁的汉江刑警韩都镇（暂译）；《来自星星的你》(My Love from the Star)、《未生》(Misaeng)、《耀眼》(Dazzling)、《神之一手：鬼手篇》(The Divine Move 2: The Wrathful)演员金熙元，饰演与韩都镇（暂译）性格截然相反的李俊锡（暂译）。剧集结合了喜剧、动作和悬疑等元素，搞笑和打斗完美结合，绝不容错过！

除了《汉江刑警》（暂译）将於2023下半年独家上线Disney+ 外，一众韩剧迷引劲期待，屡破韩国收视纪录的医疗神剧《浪漫医生金师傅３》(Dr. Romantic３)全新一季，亦会於４月下旬独家上线。观众亦可在Disney+ 串流平台，观赏其他精彩韩国影视作品包括：「复仇女王」李智雅再度联手「复仇剧教母」编剧金顺玉，大快人心的女主复仇剧《潘朵拉：伪造的乐园》(Pandora: Beneath The Paradise)；云集影帝崔珉植、大叔系男神孙锡久、及一众实力演员主演，以赌上性命，为求谷底翻身的剧集《赌命为王》(Big Bet)；由颜值满分的演员组合—李圣经，金英光，盛骏，安喜延(Hani) 主演的虐心爱情剧《这是爱情吗》(Call It Love)等。更多数之不尽的丰富作品尽在Disney+ ，为各位观众开拓更广阔的娱乐宇宙。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究