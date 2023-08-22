这组合一看就是来搞笑的！权相佑、金熙元、成东镒组《汉江刑警》！阵容还有李相二、申泫胜等

曾是知名「悲情剧」男主角的权相佑，从近年的作品表演来看，俨然已成为「喜剧」大家，近期又要带来侦查题材喜剧《汉江刑警》，几名主演一字排开根本就是来搞笑的！

Disney+全新原创剧《汉江刑警》由权相佑、金熙元、李相二、申泫胜（原译申炫承）、裴多彬与成东镒主演，由於即将上档，日前正如火如荼宣传中，已释出海报、前导预告与首波剧照。「都让开！汉江警察队出动！」《汉江刑警》顾名思义剧情描述汉江刑警的故事，阐述他们卷入围绕著汉江的犯罪行动之中，是部动作喜剧。海报各个角色动态感十足，喜剧味道已飘出。



汉江警察队角色群里，权相佑饰演充满正义感却莽撞的「韩斗镇」，金熙元饰演与其性格截然不同的「李春锡」，《我的ID是江南美人》裴多彬饰演「都娜希」，《流星》申泫胜则饰演队上老么「金志洙」，成东镒饰演队长。《海岸村恰恰恰》李相二倒饰演增添戏剧张力的角色「高基石」，和汉江警察队站对立面，故事就由汉江警察队追踪和高基石相关的汉江开发事业展开。

▼汉江警察队金志洙（申泫胜 饰）、韩斗镇（权相佑 饰）与李春锡（金熙元 饰）



▼都娜希（裴多彬 饰）



▼队长（成东镒 饰）



▼高基石（李相二 饰）与韩斗镇（权相佑 饰）及其上司？（崔亩诚 饰）



这是权相佑与金熙元继电影《神之一手：鬼手篇》再度搭档，两人剧中的化学反应值得期待。而成东镒分别与权相佑与金熙元都是老搭档了，与权相佑合作过《妙探事务所》系列电影以及《危机的X》，均为喜剧作品；与金熙元是多年老友，在实境综艺节目《带轮子的家》共同展开露营生活，不时搞笑吐槽对方宛如真实兄弟。



《汉江刑警》将在9月13日於Disney+独家上线。

▼中文预告



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