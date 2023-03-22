原創韓國動作喜劇《漢江刑警》 權相佑再度夥拍金熙元 擦出爆笑火花 用笑聲拯救生命

當火爆刑警遇上性格截然不同的拍檔，水火不容的組合會為漢江掀起怎樣的風浪？

密切期待Disney+ 原創韓國動作喜劇《漢江刑警》（暫譯）(Han River Police)，兩大實力演員權相佑、金熙元爆笑演繹熱血刑警故事，在一片笑聲中拯救市民、逃出危難！

脾氣火爆﹑處事急燥的韓都鎮（暫譯）（權相佑 飾）每天都為維持漢江岸邊的平靜而拼命，確保市民安全渡過每一日。與都鎮（暫譯）性格完全相反的李俊錫（暫譯）（金熙元 飾）對辦案亦有自己的一套，二人合作過程中，甚至要面臨恐怖主義的襲擊，和其他意想不到的突發事故，反差的性格和不依常規的處事方法不斷引發笑彈，即使在生死關頭仍燃燒喜劇細胞！

演員陣容方面，由《天國的階梯》(Stairway to Heaven)、《神之一手：鬼手篇》(The Divine Move 2: The Wrathful)﹑《妙探事務所》(The Accidental Detective)演員權相佑，飾演脾氣暴躁的漢江刑警韓都鎮（暫譯）；《來自星星的你》(My Love from the Star)、《未生》(Misaeng)、《耀眼》(Dazzling)﹑《神之一手：鬼手篇》(The Divine Move 2: The Wrathful)演員金熙元，飾演與韓都鎮（暫譯）性格截然相反的李俊錫（暫譯）。劇集結合了喜劇、動作和懸疑等元素，搞笑和打鬥完美結合，絕不容錯過！

除了《漢江刑警》（暫譯）將於2023下半年獨家上線Disney+ 外，一眾韓劇迷引勁期待，屢破韓國收視紀錄的醫療神劇《浪漫醫生金師傅３》(Dr. Romantic３)全新一季，亦會於４月下旬獨家上線。觀眾亦可在Disney+ 串流平台，觀賞其他精彩韓國影視作品包括：「復仇女王」李智雅再度聯手「復仇劇教母」編劇金順玉，大快人心的女主復仇劇《潘朵拉：偽造的樂園》(Pandora: Beneath The Paradise)；雲集影帝崔珉植、大叔系男神孫錫久、及一眾實力演員主演，以賭上性命，為求谷底翻身的劇集《賭命為王》(Big Bet)；由顏值滿分的演員組合—李聖經，金英光，盛駿，安喜延(Hani) 主演的虐心愛情劇《這是愛情嗎》(Call It Love)等。更多數之不盡的豐富作品盡在Disney+ ，為各位觀眾開拓更廣闊的娛樂宇宙。

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