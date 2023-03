原創韓國動作喜劇《漢江刑警》 權相佑再度夥拍金熙元 擦出爆笑火花 用笑聲拯救生命

當火爆刑警遇上性格截然不同的拍檔,水火不容的組合會為漢江掀起怎樣的風浪?

密切期待Disney+ 原創韓國動作喜劇《漢江刑警》(暫譯)(Han River Police),兩大實力演員權相佑、金熙元爆笑演繹熱血刑警故事,在一片笑聲中拯救市民、逃出危難!

脾氣火爆﹑處事急燥的韓都鎮(暫譯)(權相佑 飾)每天都為維持漢江岸邊的平靜而拼命,確保市民安全渡過每一日。與都鎮(暫譯)性格完全相反的李俊錫(暫譯)(金熙元 飾)對辦案亦有自己的一套,二人合作過程中,甚至要面臨恐怖主義的襲擊,和其他意想不到的突發事故,反差的性格和不依常規的處事方法不斷引發笑彈,即使在生死關頭仍燃燒喜劇細胞!

演員陣容方面,由《天國的階梯》(Stairway to Heaven)、《神之一手:鬼手篇》(The Divine Move 2: The Wrathful)﹑《妙探事務所》(The Accidental Detective)演員權相佑,飾演脾氣暴躁的漢江刑警韓都鎮(暫譯);《來自星星的你》(My Love from the Star)、《未生》(Misaeng)、《耀眼》(Dazzling)﹑《神之一手:鬼手篇》(The Divine Move 2: The Wrathful)演員金熙元,飾演與韓都鎮(暫譯)性格截然相反的李俊錫(暫譯)。劇集結合了喜劇、動作和懸疑等元素,搞笑和打鬥完美結合,絕不容錯過!

除了《漢江刑警》(暫譯)將於2023下半年獨家上線Disney+ 外,一眾韓劇迷引勁期待,屢破韓國收視紀錄的醫療神劇《浪漫醫生金師傅3》(Dr. Romantic3)全新一季,亦會於4月下旬獨家上線。觀眾亦可在Disney+ 串流平台,觀賞其他精彩韓國影視作品包括:「復仇女王」李智雅再度聯手「復仇劇教母」編劇金順玉,大快人心的女主復仇劇《潘朵拉:偽造的樂園》(Pandora: Beneath The Paradise);雲集影帝崔珉植、大叔系男神孫錫久、及一眾實力演員主演,以賭上性命,為求谷底翻身的劇集《賭命為王》(Big Bet);由顏值滿分的演員組合—李聖經,金英光,盛駿,安喜延(Hani) 主演的虐心愛情劇《這是愛情嗎》(Call It Love)等。更多數之不盡的豐富作品盡在Disney+ ,為各位觀眾開拓更廣闊的娛樂宇宙。

