《原来这就是爱啊》李圣经&金英光终於「发现了爱」、承认了喜欢（EP.7-8）

《原来这就是爱啊》是以复仇为开端的爱情剧，李圣经饰演的沈宇宙向金英光饰演的韩冬辰展开复仇行动，过程逐渐发展出感情，最新两集双方终於承认了喜欢上对方。

（以下涉及剧透）



衔接第6集尾声，沈宇宙回到老家大闹马熙慈（南基爱 饰），韩冬辰收到消息赶紧前往，只可惜沈宇宙被警察带走了。韩冬辰仍然找不到妈妈侵占的家是谁的，而沈宇宙很快就知道韩冬辰根本没那么坏，因为韩冬辰一直反对妈妈的行为，还拚命找寻他们三姐弟。

沈宇宙百般后悔自己的复仇行动，不晓得是基於内疚还是什么因素，她更积极帮助韩冬辰，不希望韩冬辰继续因为姜敏英（Hani安喜延 饰）而苦。韩冬辰得知后，下定决心不要再让姜敏英影响了自己。



看著沈宇宙，尹浚（盛骏 饰）百般不解希望她快抽离，想不到沈宇宙表示自己会看著办，还承认了自己喜欢上了韩冬辰。而韩冬辰呢？他在宣佑哥（全锡浩 饰）面前承认喜欢上了沈宇宙，因姜敏英封闭的心再度开启。



韩冬辰回家遇上了姜敏英，姜敏英抱住了他。申佑展览申代表撞见了，马上感受到他们是联手想弄垮自己，此时沈宇宙再度出现守护韩东辰。



明晚播出的第9集预告，宣佑哥看著两人好戏想凑合两人，而沈宇宙似乎躲著韩冬辰，让韩冬辰开口：「不能像朋友一样轻松对待吗？」沈宇宙不愿意。



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