Disney+《汉江刑警》今开播！权相佑夸下海口「赵寅成下一个就换我」但也感谢《MOVING》带来用户

Disney+全新动作喜剧《汉江刑警》今（13）日开播，而昨日在韩举行的发布会上也有不少有趣时刻。

首先，主演群权相佑、金熙元、裴多彬、申泫胜与李相二连袂出席，只有李相二是反派，供媒体拍照时，其他人便作势拿枪对准著他，形成李相二遭排挤、孤立无援的有趣画面XD。



采访中聊到权相佑扮演的角色「韩都镇」拥有极强的潜水能力，主持人朴京林提到他前几日在广播中曾开玩笑夸下海口「赵寅成下一个换我」，意思是指在《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）之后，就轮到自己的《汉江刑警》接班了。朴京林还说「斗植」（赵寅成 饰）和「都镇」（权相佑 饰）（编按：斗、都韩语同音）也许是Disney+世界观的兄弟，和权相佑两人一搭一唱，说一个拥有漂浮能力一个拥有潜水能力各执一方，权相佑最后则表示幸亏《MOVING》的成功使Disney+用户增多、期待《MOVING》续创佳绩。



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特别出演《汉江刑警》饰演汉江刑警队队长的成东镒，发布会并未出席但权相佑不忘提及他，笑说成东镒在预告出现后，网路出现了各特别多留言问说：「和权相佑是一个套组吗？」因为两人实在是共同搭档太多次了，权相佑形容成东镒是像家人一样的同事、前辈，「一直都很感谢」。



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Disney+《汉江刑警》自今日起，每周三15:00上线。



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