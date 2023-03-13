传说中连代表都在兼职的公司！《PEAK TIME》11点VANNER所属社位地下室，太简陋疯狂被张水院调侃

男团选秀节目《Peak Time》目前人气最高的是11点，人称「兼职男团」（打工男团）连公司代表都兼职的VANNER，不少被因节目被他们圈粉的粉丝回头「考古」他们出道以来的点点滴滴，其中就包含他们实际生活到底有多困顿。

*回顾新闻：‎《Peak Time》令两位评审哭泣、全票通过的选手！VANNER全员兼职支撑梦想、凌晨排练舞台超赞，宋旻浩哽咽：「谢谢让我们审视自己」

水晶男孩张水院与谐星梁基雄主持的YouTube节目《Entero》，主旨是「让半人半机器人张水院和AI机器人梁基雄探访世上所有的经纪公司」，而这之中有一个经纪公司特别简陋，就是VANNER所属的VT娱乐。

VT娱乐位在一间便利商店下的地下室，张水院一看到门口就觉得不妙，甚至说黑暗到像电影《追击者》的场面，幸好进门还算明亮，只不过「真的没什么能看的」。从冰箱、咖啡机都被张水院调侃，他直言：「这种程度的经纪公司，3小时以内就能盖好吧？这么看不起经纪公司吗？」成员特地买星巴克请他喝，他还说：「可是跟这间公司不太搭。」XDD



问VANNER成员的定位还有经纪人在哪，队长泰焕本来还委婉的想包装，但马上被忙内泳光戳破。实际上，VANNER根本就是由队长兼任经纪人，泰焕要负责预约化妆室、接活动，而且他们的车可能是要拿去跑Uber（泳光说「帮别人忙」），活动都只能叫计程车。



讲到服兵役，全员只有Gon服完了，身为大哥的泰焕没有服役，据说原因还是因为家庭经济问题，他一人要扛家计所以免役了。而宿舍呢？当时的他们说合约要到期了，恐怕没钱再续约，张水院决定跟代表通话沟通，正在打工的代表却只是淡淡的承认还大笑，成员们见状也笑出来（真的是苦中作乐啊）。



此集是目前《Entero》最高收观看次数的一集，发布半年以来有36万观看次数，底下留言多是近期留言的，纷纷表示自己是因《Peak Time》前来的，认为他们的故事很励志，而且乐天正面的性格也很圈粉，希望他们能突破困境走上花路。

▼节目影片



▼最后回顾目前11点的舞台，以及VANNER你不该错过的歌！（〈Form〉有够洗脑XDD）



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