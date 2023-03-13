好久不见T.O.P崔胜铉盛装出席2023年LA时尚秀！一头银发连唇色都搭配银白〜

歌手兼演员多元发展的T.O.P崔胜铉，出席2023秋冬凡赛斯VERSACE在LA所举办的时尚秀，好久没有公开露面的他帅气依旧，一头银白色短发以及脸上妆容搭配也再度成为镁光灯的焦点。

T.O.P最近受邀参加在美国LA所举办的品牌时尚秀，与许多欧美名人一同展现时尚风采。T.O.P在当日也以相当帅气的造型走上红毯，立刻成为现场媒体的焦点。发色总是百变的他这一次顶著银白发色登场，加上黑底绿色花纹的上衣，并搭配全黑色的长大衣与长裤，依旧穿出属於他的时尚感，帅气逼人。

本次的活动同时也可看到好莱坞名演员安海瑟薇，名歌手艾尔顿强，以及众多明星与名人们出席，T.O.P除了参加时尚秀，也参与了活动后的酒会，作为亚洲代表人物可说是相当活跃。透过本次的活动T.O.P也传达了他近况，在2022年底参与了宇宙旅行的企划《Dear Moon》，这是一个由美国宇宙探索企业「Space X」的月球旅游企划，并由日本企业家共同参与策划，话题性十足。



《Dear Moon》是民间首次的月球飞行计画，吸引了超过百万名以上的志愿者而引发话题讨论。除了T.O.P之外，更有来自不同国家以及各领域的DJ兼制作人、摄影师、纪录片制作者、演员、音乐人兼YouTuber等共8位成员将参与其中。大家也相当期待T.O.P后续带来的作品。

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