李荷妮怀孕时拍《One the Woman》动作戏，产后回归《夜晚盛开的花》又有吊钢丝动作戏！

李荷妮产后回归要带来新剧《夜晚盛开的花》，她近日在个人IG曝光了自己测试吊钢丝的画面，让许多粉丝与艺人朋友佩服。

李荷妮上个月在‎基督教谈话节目上，透露自己2021年拍摄《One the Woman》的时候其实已经怀孕了‎，浑然不觉的她还照样吊钢丝拍动作戏，知情之后非常担心肚子里的宝宝，天天为宝宝祈祷。



李荷妮近期产后回归，将带来全新古装剧‎《夜晚盛开的花》‎，是部描述每到夜晚就会翻墙帮助需要的人，一个守寡15年的女子「如花」，与完美从事官「秀浩」（李钟元 饰）之间的故事。《夜晚盛开的花》定位是「搞笑古装搜查罗曼史」，想不到也有动作戏成分，李荷妮测试吊钢丝，不仅做出跳跃姿势，还做了后滚翻姿势，第三支影片还练习自行前滚翻，令人好奇正式剧情会如何呈现。



李荷妮发文写「动作练习总是介於运气和训练之间」，底下许多「蓝勾勾」名人留言，如Rain发出惊叹，曾并肩拍在《鸡不可失》拍过动作戏的柳承龙与李东辉说：「又是动作片？？？好厉害（火*3）」「真的很厉害的荷妮姐姐❤」《One the Woman》同伴李源根与陈瑞妍则说：「怎么玩成的呢？大发（火）」「唉唷真棒～（拍手*3）」。



《夜晚盛开的花》是李荷妮继电影《鸡不可失》、《幻影》与电视剧《One the Woman》之后，再度拍摄动作戏，完全可以认证是韩国影剧界的「女打仔」！

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