尴尬！金赛纶兼职照遭店家打假：「全国连锁店都没有她的兼职记录，工读生之一是其熟人」

金赛纶本月8日因酒驾出庭一审时表示「生活困顿」，10日在IG分享咖啡厅兼职照片似乎为此作证，但次日该咖啡厅便向媒体表示，金赛纶从未在全国任何一家分店正式打工。

金赛纶PO出的3张照片里有2张可清楚见到某咖啡厅的LOGO，对此，店家表示：「经过确认，全国任何一家分店都没有金赛纶正式打工的记录。」





该咖啡厅品牌的宣传负责人昨日接受Sports Chosun采访时透露，京畿道某家分店的店主已知工读生之一是金赛纶的朋友，但金赛纶并未在那家店做过兼职。媒体报道后总公司接到问询电话，分店主才得知拍照一事。 而那名工读生本人已在去年9月辞职，目前公司正在了解金赛纶的照片究竟是如何拍摄的。

该负责人还表示店内没有单独的烘焙空间，金赛纶照片中的阴暗厨房并非拍摄於店内。



金赛纶PO出这组照片时就已招致一波反感，认为她有钱请6名顶尖律师却刻意装穷卖惨。现在经过店家否认，舆论风向进一步变得冷漠：「太丢人了」、「无语」、「居然是假装兼职吗，太过分了」、「好的不学，坏的学了一堆」、「真是大发啊，这种精神状态会酒驾也不稀奇了」、「原来不是认证照而是设定照kk」、「偏偏选了容易露馅的连锁店...」、「 本来觉得她已经在努力了，没想到上当的人是我」。

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