李荷妮拍《One the Woman》動作戲渾然不知懷孕了！再加上基因檢測不樂觀，天天都為寶寶祈禱

繼李施昤又一位「最強孕婦」，原來私下並不好受啊QQ 網友都說她一定會成為好媽媽♥

李荷妮2021年演出《One the Woman》再創事業巔峰，搞笑又大快人心的內容非常受到歡迎，11月戲劇完結之後便傳來戀情，隔月步入禮堂結婚，再隔一個月就是懷孕4個月的消息，好事接連。



對於懷孕，李荷妮在螢光幕前總是展現陽光態度，挺著孕肚拍攝時尚雜誌，在《劉QUIZ ON THE BLOCK》也幾乎笑盈盈的談述生產過程，然而，她近日出演基督教電視台CBS節目《請讓我換然一新吧》，才首度吐露從懷孕到生產不為人知的事情，在鏡頭前落淚。

李荷妮表示自己的丈夫是按部就班的類型，本來計畫在《One the Woman》之前先進行簡單的誓約儀式結婚，在11月拍完《One the Woman》之後開始進行試管嬰兒，誰知道計畫趕不上變化，她拍攝期間嗜睡又容易浮腫，聽了丈夫建議驗孕才發現自己懷孕了。

李荷妮推估是9月時，丈夫出差3個月前和她見面才懷孕的，重點是《One the Woman》有不少動作戲，她起初完全不知道自己懷孕了，而知情之後動作戲仍得拍、鋼絲也得吊，她獨自隱瞞著擔憂、默默向上帝祈禱守護自己的寶寶。談到此，李荷妮明顯眼眶開始泛紅。



順利拍完《One the Woman》，但又有新的憂慮等著她這位準媽媽──是每位高齡產婦都會極度擔心的基因檢測。李荷妮回想當時，她明白高齡產婦得做各種檢查，但沒想到會接到通知「寶寶有可能是陽性」要再接受羊膜穿刺，還告知她可能要接受人工流產手術。

李荷妮當時懷孕18週，崩潰、精神恍惚的完成了羊膜穿刺，她說：「雖然我還沒看到孩子的臉，但我內心的母愛開始萌芽了。」在SBS演技年末大賞上，她才會獲獎開口先說：「洞悉生死禍福、我一切喜怒哀樂的天父……」隔日凌晨邊落淚邊祈禱：「請可憐我肚子裡的生命……」



幸好寶寶後來確認是陰性，她也領悟到子女生病了父母的心情：「比起喜悅，我更想到其他被判定為陽性的父母與孩子。不管年齡大小，只要成為父母就會長大成人，難道就是這樣嗎？」

李荷妮在去年6月順利產下健康的女兒「Joy」，她笑稱自己成為女演員之間的「生產傳教士」，向大家傳播：「懷孕女人的特權，不要害怕，去感受身上有兩顆心臟跳動的奧秘。」

得知李荷妮背後有那麼一段不為人知的辛酸過程，網友們既敬佩又心疼，也對李荷妮所說的話表達贊同或有共鳴，或祝福她「一定會成為好媽媽」。

▼上述片段（已定位56:18）



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