李荷妮懷孕時拍《One the Woman》動作戲，產後回歸《夜晚盛開的花》又有吊鋼絲動作戲！

李荷妮產後回歸要帶來新劇《夜晚盛開的花》，她近日在個人IG曝光了自己測試吊鋼絲的畫面，讓許多粉絲與藝人朋友佩服。

李荷妮上個月在‎基督教談話節目上，透露自己2021年拍攝《One the Woman》的時候其實已經懷孕了‎，渾然不覺的她還照樣吊鋼絲拍動作戲，知情之後非常擔心肚子裡的寶寶，天天為寶寶祈禱。



李荷妮近期產後回歸，將帶來全新古裝劇‎《夜晚盛開的花》‎，是部描述每到夜晚就會翻牆幫助需要的人，一個守寡15年的女子「如花」，與完美從事官「秀浩」（李鍾元 飾）之間的故事。《夜晚盛開的花》定位是「搞笑古裝搜查羅曼史」，想不到也有動作戲成分，李荷妮測試吊鋼絲，不僅做出跳躍姿勢，還做了後滾翻姿勢，第三支影片還練習自行前滾翻，令人好奇正式劇情會如何呈現。



李荷妮發文寫「動作練習總是介於運氣和訓練之間」，底下許多「藍勾勾」名人留言，如Rain發出驚嘆，曾並肩拍在《雞不可失》拍過動作戲的柳承龍與李東輝說：「又是動作片？？？好厲害（火*3）」「真的很厲害的荷妮姐姐❤」《One the Woman》同伴李源根與陳瑞妍則說：「怎麼玩成的呢？大發（火）」「唉唷真棒～（拍手*3）」。



《夜晚盛開的花》是李荷妮繼電影《雞不可失》、《幻影》與電視劇《One the Woman》之後，再度拍攝動作戲，完全可以認證是韓國影劇界的「女打仔」！

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