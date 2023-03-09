《离婚律师申晟瀚》律师本人比案件更耐人寻味！曹承佑剧中大展歌喉＋神秘过往引发好奇（EP.1–2）

[有雷]刚开播的《离婚律师申晟瀚》就创下高收视率，由曹承佑饰演的律师申晟瀚行径特异却很可爱，与两位老友的相处也让人会心一笑，这位从专攻钢琴的教授，为了什么转而成为律师？甚至还专门负责离婚官司？

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剧情一开始就先说明了申晟瀚（曹承佑饰）这位律师在调解会上就能轻松地占了上风，不须走到司法程序就可以了结一桩离婚案件，可说是功力十足。虽然窝在一个摆设复古又不大的事务所，学生时期的老友（金成均饰）担任事务长，另一位好友赵净湜（丁文晟饰）则向申晟瀚租了一个店面经营不动产。三位老友时常相聚聊聊彼此的生活。



一位知名女电台主持人李瑞珍（韩惠轸饰）找上了申晟瀚，她表达了自己非常想离婚的意愿，并且只有一个要求，就是想争取儿子的监护权。但李瑞珍的面临的问题则是自己的性爱影片遭到散布，加上她是个名人，影片曝光后也说明了李瑞珍有婚外情。这样的委托能够胜出吗？



为何李瑞珍会出轨？原来她的丈夫是一个控制狂，每天拍下她的内衣裤抽屉照片，外出工作或聚会更是被要求30分钟就自拍回传一次，让她的内心早已想逃。申晟瀚从孩子的视角出发，孩子仍与父亲同住并受到其控制，申晟瀚仅用空档时间与孩子沟通，并找出了这个官司的致胜点。



最后这个大家原以为自己劈腿还反告老公的女明星真是不守妇道，但经由申晟瀚的另一视角，却得到了观众们想像不到的逆转胜，李瑞珍成功守护了自己的儿子。申晟瀚一有空就沉醉在演歌中，时常在自家大展歌喉被邻居抗议，家中满满的矿泉水，自称戒掉了红酒。没想到他竟是曾在德国任教的钢琴系教授，但他低调不张扬这段过往，而是在露天的钢琴前弹奏了起来，他放弃音乐努力考上司法考试成为律师的原因为何？



申晟瀚办公室内有一幅葡萄图画，更自言自语说，涂色涂满最后一颗就是他要采取行动之日，到底与他对立的那些人是什么样的身分？一位长期遭受婆婆言语霸凌羞辱的清洁大婶，也成为了下一个案件的委托人，期待申晟瀚该如何为她发声？



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