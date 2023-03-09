「财阀女」遇上失去能力的「恶魔」！金裕贞、宋江确定合作SBS新剧《My Demon》
广告

「财阀女」遇上失去能力的「恶魔」！金裕贞、宋江确定合作SBS新剧《My Demon》

韩剧   2023年3月9日   星期四10:00   Hui  

（封面图源：IG@you_r_love、songkang_b）

颜值飨宴！

今年（2023年）SBS电视台将继续带来更多好作品！从热播中的《模范计程车2》，到即将播出的《浪漫医师金师傅3》、《灾后调查日志2》等，官方也公开金裕贞、宋江确定合作《My Demon》，引发关注。

《My Demon》编剧为《哲仁王后》共同编剧崔雅一。描述腹背受敌的财阀继承者「都度希」，和一夜之间失去能力的恶魔「郑具元」，所展开的「异种同居罗曼史」。

金裕贞饰演的「都度希」，是海盐拿铁般的女子、又甜又咸。 虽然外表高傲优雅，但实际上却有疯子的气质。

宋江饰演的「郑具元」，是像热呼呼的冰咖啡般矛盾的男子。虽然是比人类都还高等的存在，却丧失了能力，与都度希努力找回自己的丢失的东西。

看看这颜值组合，是不是挺有CP感？金裕贞曾在SBS《红天机》、《便利店新星》等担任女主角，宋江则曾在SBS主持过音乐节目《人气歌谣》，并在综艺节目《谜追里 8-1000》担任固定成员，主演电视剧还是第一次。期待两位演员的化学反应！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 韩剧 » 「财阀女」遇上失去能力的「恶魔」！金裕贞、宋江确定合作SBS新剧《My Demon》
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手