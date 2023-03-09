「财阀女」遇上失去能力的「恶魔」！金裕贞、宋江确定合作SBS新剧《My Demon》

颜值飨宴！

스토리봐 악마래 송강 김유정 ㅈㄴ 기대 됨 pic.twitter.com/hWYGXxCwXb — Bami (@k_nininight) March 7, 2023

今年（2023年）SBS电视台将继续带来更多好作品！从热播中的《模范计程车2》，到即将播出的《浪漫医师金师傅3》、《灾后调查日志2》等，官方也公开金裕贞、宋江确定合作《My Demon》，引发关注。

《My Demon》编剧为《哲仁王后》共同编剧崔雅一。描述腹背受敌的财阀继承者「都度希」，和一夜之间失去能力的恶魔「郑具元」，所展开的「异种同居罗曼史」。

金裕贞饰演的「都度希」，是海盐拿铁般的女子、又甜又咸。 虽然外表高傲优雅，但实际上却有疯子的气质。

宋江饰演的「郑具元」，是像热呼呼的冰咖啡般矛盾的男子。虽然是比人类都还高等的存在，却丧失了能力，与都度希努力找回自己的丢失的东西。

看看这颜值组合，是不是挺有CP感？金裕贞曾在SBS《红天机》、《便利店新星》等担任女主角，宋江则曾在SBS主持过音乐节目《人气歌谣》，并在综艺节目《谜追里 8-1000》担任固定成员，主演电视剧还是第一次。期待两位演员的化学反应！

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