《体能之巅：百人大挑战》PD驳斥：节目组没有操控比赛

今早（9日）Netflix 综艺节目《体能之巅：百人大挑战》节目组在首尔麻浦区上岩洞MBC Golden Mouse Hall召开记者会，就近期争议做出解释。

《体能之巅：百人大挑战》中冠军被CrossFit运动员禹秦熔赢得，与他对决的选手郑海民爆料录制三次出现设备问题，引发了民众对节目的操控猜测。 记者会上节目组就此做出了解释。 张镐基制作人表示：「由於不顺畅的录制给大家带来了不便，我感到非常抱歉。 所有的冲突和争议，都不是因为两位参赛选手，而是由於制作人员没有进行彻底的审查才产生的，我想要再次表达我的歉意。」



制作组还称：「最终决赛中多次重赛的谣言并不是事实，只发生过比赛初期检查音频以及听取参赛选手意见而暂时中断录制的情况，绝对没有重复比赛或将比赛结果推翻的情况发生。」 此前， 参赛选手之一、进入决赛的郑海民爆料，在禹秦熔和制作组的要求下比赛曾被多次中断，程度不亚於重赛。於此同时，站在舆论风口浪尖的冠军获胜者禹秦熔早前也做出了解释，称他从未主动举手要求比赛暂停，并且也没有使用任何非法的方式来改变比赛结果。



Netflix综艺节目《体能之巅：百人大挑战》是一个极端的生存游戏。 该节目自上月13日至19日共收获了4542万小时的累计观看时间，并在全球非英语电视节目排行榜中获得第一名。

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