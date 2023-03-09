《離婚律師申晟瀚》律師本人比案件更耐人尋味！曹承佑劇中大展歌喉＋神秘過往引發好奇（EP.1–2）

[有雷]剛開播的《離婚律師申晟瀚》就創下高收視率，由曹承佑飾演的律師申晟瀚行徑特異卻很可愛，與兩位老友的相處也讓人會心一笑，這位從專攻鋼琴的教授，為了什麼轉而成為律師？甚至還專門負責離婚官司？

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劇情一開始就先說明了申晟瀚（曹承佑飾）這位律師在調解會上就能輕鬆地佔了上風，不須走到司法程序就可以了結一樁離婚案件，可說是功力十足。雖然窩在一個擺設復古又不大的事務所，學生時期的老友（金成均飾）擔任事務長，另一位好友趙淨湜（丁文晟飾）則向申晟瀚租了一個店面經營不動產。三位老友時常相聚聊聊彼此的生活。



一位知名女電台主持人李瑞珍（韓惠軫飾）找上了申晟瀚，她表達了自己非常想離婚的意願，並且只有一個要求，就是想爭取兒子的監護權。但李瑞珍的面臨的問題則是自己的性愛影片遭到散佈，加上她是個名人，影片曝光後也說明了李瑞珍有婚外情。這樣的委託能夠勝出嗎？



為何李瑞珍會出軌？原來她的丈夫是一個控制狂，每天拍下她的內衣褲抽屜照片，外出工作或聚會更是被要求30分鐘就自拍回傳一次，讓她的內心早已想逃。申晟瀚從孩子的視角出發，孩子仍與父親同住並受到其控制，申晟瀚僅用空檔時間與孩子溝通，並找出了這個官司的致勝點。



最後這個大家原以為自己劈腿還反告老公的女明星真是不守婦道，但經由申晟瀚的另一視角，卻得到了觀眾們想像不到的逆轉勝，李瑞珍成功守護了自己的兒子。申晟瀚一有空就沉醉在演歌中，時常在自家大展歌喉被鄰居抗議，家中滿滿的礦泉水，自稱戒掉了紅酒。沒想到他竟是曾在德國任教的鋼琴系教授，但他低調不張揚這段過往，而是在露天的鋼琴前彈奏了起來，他放棄音樂努力考上司法考試成為律師的原因為何？



申晟瀚辦公室內有一幅葡萄圖畫，更自言自語說，塗色塗滿最後一顆就是他要採取行動之日，到底與他對立的那些人是什麼樣的身分？一位長期遭受婆婆言語霸凌羞辱的清潔大嬸，也成為了下一個案件的委託人，期待申晟瀚該如何為她發聲？



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