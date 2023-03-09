《黑暗荣耀》空姐「惠程」接到新剧！变身干练秘书室长，长发的她也太美了吧～

美艳空姐「崔惠程」拍新剧啦！

《黑暗荣耀》前8集一开播就风靡全亚洲，不仅大女主宋慧乔演技出色，其他配角一样出彩。 饰演有颜无脑、拜金虚荣的空姐「崔惠程」的车珠英也让人眼前一亮，人气度大飞升。 《黑暗荣耀》Part.2开播在即，车珠英也传出了加盟新剧的好消息，将在KBS周末剧《真的出现了！》中亮相。



《真的出现了！》是一部温馨家庭剧，围绕肚子里的孩子「真的」未婚妈妈和非婚男的假合约罗曼史，通过怀孕、生育、育儿，让他们一家人成为了「复仇者联盟」横冲直撞的人生成长类电视剧。 男主已经敲定由安宰贤饰演。

剧中车珠英扮演的秘书室长「张世珍」，是个端庄知性、做事果决的职业女强人，对於自我管理极其严格。 公开的剧照中，车珠英不再像「崔惠程」那样留著短发，略带点风尘味，而是变成了温柔的黑长直，穿著各式各样的职业套装，看上去十分专业。 拍摄这部戏时的她也不再像《黑暗荣耀》中那么丰满，脸型已经瘦回了小V脸。 车珠英表示：「因为想挑战长剧，才选择出演，津津有味地读了剧本，每个人物的关系以及故事不千篇一律，非常有魅力。」



「张世珍」也有车珠英很喜欢的一点，「她是个很有分寸的女人，恰到好处的无心，恰到好处的善良，虽然不关心任何事情，但危机处理能力非常强。 她能够轻易使唤其他人这一点也是她的能力。」干练、淡雅、警戒，这是车珠英眼中的「张世珍」，让我们一起期待她的全新角色，全新演绎吧。



此外，《真的出现了！》将於3月25日正式开播。

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