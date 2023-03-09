我和我「前男友」的「前女友」合照了！Jennie晒与小松菜奈亲密合影，GD两大绯闻女友同框

哇，这是什么情况？ ！

日前，超人气女团BLACKPINK成员Jennie飞赴法国参加巴黎时装周，作为CHANEL代言人的她受邀参加了品牌时装秀，还偶遇了人气男星朴叙俊，两人的合影一时在韩网上引爆热议，引来无数网友的围观。

Jennie也通过个人IG分享了当天的活动照，其中最引人瞩目的则是她和日本女性朋友小松菜奈的合影了。 她们头靠著头，Jennie调皮地闭著一只眼睛，一只手搭在对方的肩膀上摆出剪刀手。 小松菜奈吐著舌头，俏皮地看向镜头。 两位美女同框出镜，让粉丝和网友大饱眼福。



LUCU BANGET MBAK NANA SAMA JENNIE 96LINERS?!??! Mana mbak nana kemana mana ngenalin bang Suda "ini suami saya" -hi pic.twitter.com/TjYPYVjHlh — KIRIM MFS PAKE -star | /unsend FOR TARIK MFS (@starfess) March 8, 2023

说起来Jennie和小松菜奈的关系有些「复杂」，两人都是BIGBANG成员G-Dragon的绯闻前女友。 2021年2月，D社惊爆Jennie和GD的约会照，还爆料两人交往已有一年，双方经常去对方的家中秘密约会，即便工作繁忙之际，二人也没有中断过。 对此YG发表简短声明表示：「公司很难确认艺人的私人生活，请大家谅解。 」 直到2022年5月，有网友发现GD的社交小号取关了Jennie，就此传出分手传闻。 无论是恋爱，还是分手，双方都未有过任何回应。



BREAKING NEWS

Dalle foto diffuse da Dispatch Korea sembrerebbe proprio che #GDragon, dei #BigBang, e #Jennie delle #BlackPink escano insieme, i rumors dicono addirittura che si frequentano da un anno.

Al momento non ci sono stati comunicati ufficiali#지드래곤 #제니 #빅뱅 pic.twitter.com/J4wt3DsXjC — DRAMAticamente Perse (@DRAMAPerseViki) February 24, 2021

GD和小松菜奈的恋爱绯闻发生在更早的时间，2016年GD与小松菜奈合作拍摄时尚杂志《Nylon》杂志时就举止亲密，几个月后GD的SNS被盗，两人照片曝光，也让众人相信他们的绯闻是真的，不过GD与小松菜奈都没有承认交往。 GD退伍之后，他和小松菜奈热恋绯闻再度喧嚣尘上，原因则是两人在相近时间上传了相似场景的照片，让许多人揣测两人正在恋爱中。



평소 동경해온 지드래곤과 화보 찍은 고마츠 나나. 움짤도 포함... https://t.co/Q2JLspUmBa pic.twitter.com/nibgKrj6lt — 익스트림무비 (@extmcommunity) March 18, 2016

看到Jennie和小松菜奈的合影之后，网友和粉丝们纷纷表示：「两人好美」、「她们原来就很熟吗」、「哇，人脉超广的」等。

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