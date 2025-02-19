【韩网热门】首尔科技大学把校园宣传片拍成青春BL剧
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【韩网热门】首尔科技大学把校园宣传片拍成青春BL剧

生活   2025年2月19日   星期三17:20   Sani  

（封面图源：X@kipilcoboksu截图）

一名X用户分享了疑似首尔科学技术大学2025年秋季招生的宣传片，取景於学校正门、运动场、图书馆咖啡厅和礼堂等地，讲述一名新生与学长偶遇的故事。

学长带新生参观校园、介绍设施、还帮他拍照，新生问：「为什么要对我这么好呢？ 今天是第一次见面...」学长说：「也许... 因为觉得你和我很像吧。」
（图源：X@kipilcoboksu截图）

新生偶然听到学长和其他人说起自己「很单纯听话」，感到生气，拒绝听学长解释误会。 旁白字幕写道：「莫名的温暖感，第一次感受的陌生情绪，以及，从中生出的全新感情...」

新生在图书馆再次偶遇学长，学长表示有话要说，犹豫半天后开口：「你想加入我们的社团吗？」新生思考片刻露出笑容：「好呀。」这一段BGM用的是TWS《初遇并不按计划发生》！
（图源：X@kipilcoboksu截图）

影片最后字幕写道：「2025年秋季，在首尔科学技术大学，遇见最鲜明的温暖。」

韩国网友评论：
1. 这是什么啊kkk
2. 别告诉我他们是友情kkk
3. 冷知识：首尔科技大在2009年真的差点改名叫「韩国大学」...（小编：「韩国大学」是很多BL小说里的故事背景）
4. 传说中的「BL名门大学」韩国大学原来就是这里啊
5. 哇我不知不觉看完了... 嘴角翘起来了！
6. 影片品质很高，两位男主角也很帅气kkk
（图源：X@kipilcoboksu截图）

7. 是我的错觉吗，新生听到社团好像有点失望耶kkk
8. 学长肯定有别的话要讲，怎么可以用社团草草收尾呢！！
9. 所以究竟是什么误会啊，给我放完整版出来啊！
10. 预告片不错，正片在哪里看？ 第二集什么时候公开？
11. 究竟是在宣传什么啦kkk
12. 这是哪一种温暖啊kkkk
（图源：X@kipilcoboksu截图）

13. 满满都是老套的校园剧桥段，笑到不行
14. 他们是学生还是演员呀？ 演技真的不错耶
15. 演技、剧本、导演比很多真正的BL剧都要好，连BGM都完美
16. 只知道新生叫「道京」，前辈叫什么啊？ 总该告诉我CP名吧
17. 如果学长真的是那种背后讲坏话、只为给社团拉人而接近新生的坏男人，可怎么办啊ᅲᅲ
18. 所以究竟是什么社团？ 他俩后来怎么样了？
19. 看来是我毕业太久了，学校里的氛围已经变了耶？ kkk想看更多
20. 我要报名这所学校
（图源：X@kipilcoboksu截图）

出处：https://theqoo.net/hot/3618993175

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