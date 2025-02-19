【韩网热门】首尔科技大学把校园宣传片拍成青春BL剧

一名X用户分享了疑似首尔科学技术大学2025年秋季招生的宣传片，取景於学校正门、运动场、图书馆咖啡厅和礼堂等地，讲述一名新生与学长偶遇的故事。

学长带新生参观校园、介绍设施、还帮他拍照，新生问：「为什么要对我这么好呢？ 今天是第一次见面...」学长说：「也许... 因为觉得你和我很像吧。」



新生偶然听到学长和其他人说起自己「很单纯听话」，感到生气，拒绝听学长解释误会。 旁白字幕写道：「莫名的温暖感，第一次感受的陌生情绪，以及，从中生出的全新感情...」

新生在图书馆再次偶遇学长，学长表示有话要说，犹豫半天后开口：「你想加入我们的社团吗？」新生思考片刻露出笑容：「好呀。」这一段BGM用的是TWS《初遇并不按计划发生》！



影片最后字幕写道：「2025年秋季，在首尔科学技术大学，遇见最鲜明的温暖。」



아전나황당해 과기대 홍보영상 왜 비엘드라마찍음 pic.twitter.com/Mi5XFWwgSF — 복덩이 (@kipilcoboksu) February 18, 2025

韩国网友评论：

1. 这是什么啊kkk

2. 别告诉我他们是友情kkk

3. 冷知识：首尔科技大在2009年真的差点改名叫「韩国大学」...（小编：「韩国大学」是很多BL小说里的故事背景）

4. 传说中的「BL名门大学」韩国大学原来就是这里啊

5. 哇我不知不觉看完了... 嘴角翘起来了！

6. 影片品质很高，两位男主角也很帅气kkk



7. 是我的错觉吗，新生听到社团好像有点失望耶kkk

8. 学长肯定有别的话要讲，怎么可以用社团草草收尾呢！！

9. 所以究竟是什么误会啊，给我放完整版出来啊！

10. 预告片不错，正片在哪里看？ 第二集什么时候公开？

11. 究竟是在宣传什么啦kkk

12. 这是哪一种温暖啊kkkk



13. 满满都是老套的校园剧桥段，笑到不行

14. 他们是学生还是演员呀？ 演技真的不错耶

15. 演技、剧本、导演比很多真正的BL剧都要好，连BGM都完美

16. 只知道新生叫「道京」，前辈叫什么啊？ 总该告诉我CP名吧

17. 如果学长真的是那种背后讲坏话、只为给社团拉人而接近新生的坏男人，可怎么办啊ᅲᅲ

18. 所以究竟是什么社团？ 他俩后来怎么样了？

19. 看来是我毕业太久了，学校里的氛围已经变了耶？ kkk想看更多

20. 我要报名这所学校



出处：https://theqoo.net/hot/3618993175

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