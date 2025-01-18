《单身即地狱4》被圭贤吐槽的「自信男」金泰焕是演员！《我的奇妙男友》、BL剧《现正上课中》男主角

《单身即地狱4》除了曾参赛知名选秀《偶像学校》和《Produce 48》的演出者李时安备受讨论外，一名登场后因「超自信」被圭贤等主持人吐槽的演出者金泰焕，也受到不小的讨论。

*先前报导回顾：

‎〈《单身即地狱4》开播！李时安亮相引热议：曾是女团练习生、出演过《偶像学校》和《Produce 48》〉‎

金泰焕登场介绍自己：「我是很爱自己、很有自信的人，从一出生就知道自己长得很帅，常常有时候就算吵架，对方只要看到我的脸就会消气。」主持人圭贤一听笑说：「唉唷，不到那种程度吧？」李多熙也不忍看：「真是的……」大笑同意圭贤。



「当我照著镜子时，偶尔会有种被自己的眼睛吸进去的感觉，我这辈子放弃过许多工作，比起工作，我更优先选择爱情，所以我想没有人比我更认真对待爱情。」听到金泰焕说到这，圭贤又吐槽：「他的意思不就是说他忽视工作？」洪真庆也同意，摄影棚里笑声不断，大家大概都觉得很荒唐XD。



쉴드맨이던 규현이가 솔로지옥4까지 하니까 개솔직해진거 어떻게 안웃기지 pic.twitter.com/9vhF9Es3uX — 옥수 (@ogsu211) January 14, 2025

除了主持人，网友们也热烈讨论「真的有人那么有自信吗」、「竟然讲得出这种话」、「圭贤讲话很实在」、「圭贤还比较帅」、「是不是节目效果」、「这季每个都超有自信」……等等，而他的工作到底是什么？到底多不务正业(?)？

金泰焕1992年生，是模特儿也是演员，2012年以模特儿出道，隔年就和金英光等人以「米兰时装周模特儿前辈」身分上过《无限挑战》，2016年演出中国电视剧《我的奇妙男友》在中国爆红，2017在《河伯的新娘》演飞廉（孔明 饰）的好友「陈建」，后来的戏剧作品就是2022年BL网路剧《现正上课中》（Love Class），隔年客串《现正上课中2》。



▼《无限挑战》金泰焕演出片段



▼《我的奇妙男友》由金泰焕和中国演员吴倩、沈梦辰等人主演



▼金泰焕和韩贤俊在《现正上课中》组CP，隔年一起客串第二季



虽然金泰焕在《单身即地狱4》登场表现超自信，但后续似乎有反转，主持人和观众都发现他和女生约会其实满害羞，相当有反差XD。



제가 생각하는 남출 중 가장 귀여운 남자는 김태환입니다



진짜 어려보임 한 24? 25? 뭔가 수줍은 느낌도 있고 여자들 앞에서는 꽤 차분하고 잘 웃고 젠틀한데 인터뷰만 가면 나르시스트 되는 것도 개웃김 pic.twitter.com/LWh7eKW7rB — Sn (@TmYscnra) January 16, 2025

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