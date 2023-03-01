《换乘恋爱2》历代级售后！主持人和出演者相约见面，Simon D「终於圆梦」见到贤奎了！

近日《换乘恋爱2》主持人和出演者见面，吸引大家的视线。

贤奎还上传一张和 Simon D 的自拍照，还写下：「啊 哥 晚安。」Simon D 还托著贤奎的脸，两人终於见面了啊 XD 而海恩也上传和 Simon D 的合照：「应该说是父女相见吗？终於见到 Simon D 欧巴，最棒了。」



Simon D、金睿园、Yura 还和贤奎、海恩一起拍了贴，大家互相交换位置，摆出不同的姿势和表情。



而智妍通过限时动态认证和大家见面，她上传与大家的合照，Bambam 和源彬也来了、Simon D 还坐在贤奎、海恩情侣中间，还有娜妍、熙斗情侣。此前，智妍也曾在 YouTube 节目《덱스의 냉터뷰》中否认《换乘恋爱2》出演者之间不和的传闻。



《换乘恋爱2》主持人和出演者在节目结束后还相约见面，似乎成爲「真朋友」他们的样子，也引起网友们的热烈反响。看到他们照片的网友们纷纷表示：「那么投入，竟然在现实中也见面了」、「在艺人之间也像艺人一样的贤奎和海恩真了不起」、「应该很有意思吧！看到节目成功后大家一起见面真好」、「基石努那是成功的粉丝啊」等等。

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