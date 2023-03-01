《代理公司》结局回应首集「我的极限不需他人定义」！李宝英携手孙娜恩创下最高收视风光收尾！（EP.15 - 16完）

[有雷] 《代理公司》由李宝英上演最终逆袭，敢承诺也敢实践的她，同时赢得了公司高层与下属的心。在副社长几乎被内定的状况下，却也让李宝英携手孙娜恩上演了逆袭，最终结局也再度出现了第一集出现的女战士广告中的台词「我的极限，为何需要他人来定义」完美收官。

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《代理公司》高雅仁（李宝英饰）信守承诺，眼看失去了最大的客户宇元集团而引咎辞职，但公司代表却与最高会长爷爷提议，要求让宇元广告持续进行，希望看见高雅仁继续表现。此举引来崔常务抗议，认为高层插手他们的竞争，代表则认为高雅仁为公司带来50％业绩成长，反观崔常务什么都没有，於是要求他交出同样的业绩成绩单。



崔常务动用VC集团资源拿下一个高额的牛奶广告，虽然也增加了业绩，但却是用集团员工餐厅的销量作为条件交换，崔常务为对付高雅仁而找回她的恩师刘正锡回到公司，此时刘正锡却直接在电视直播上爆料，VC集团是以这样的条件来赢得广告案，相当不光彩。也让VC集团急著与崔常务切割，让崔常务必须离开公司。



高雅仁下一步就是请姜汉娜（孙娜恩饰）找回朴次长，并且携手合作。汉娜的哥哥汉秀虽然几乎被内定为下届副会长，但他却在此时爆出婚外情，高雅仁指导汉娜简报技巧，在各大股东面前说明此事件，姜汉秀的父亲虽然赞成，但爷爷会长与宇元集团会长均投下了反对票，於是副会长由原本VC企画的代表接任，高雅仁也升职为VC企划公司的代表。



一年后，高雅仁却带领著信任的下属自组团队，成立了自己的广告公司，不甘於只是集团旗下的员工，而选择再度挑战自己的极限。



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