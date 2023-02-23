AOA出身权珉娥近况惊人：接连遇诈骗损失数千万！兼职陪聊反被威胁曝光身份，二手交易竟遭对方断讯

首尔警方近日正在调查一家陪聊兼职企业诈骗的案件，受害者之一就是女团AOA前成员权珉娥，而她上月遭遇网络交易诈骗一事也再次受到关注。

据悉，权珉娥听说陪聊可以保障高收入后於上月6日开始兼职，具体形式是女性加入男性聊天室参与聊天赚取点数，之后兑换成现金。权珉娥一天内便赚到了相当於800万元韩币的点数，向该公司要求兑换时却被告知要提高等级而先后6次付费，最终受骗金额达到1500万元左右。



不仅如此，这家公司得知权珉娥是女团出身后，还威胁说要公开她发给聊天对象的腿部照片、再次索要800万元，不然就要她「发来其他成员的照片」。 据悉目前除了权珉娥还有其他受害者，警方正在扩大调查范围。 权珉娥清楚自己会受到批评，但为避免出现更多受害者还是决定接受采访。



除此之外，权珉娥上月还透露在二手交易中被骗，损失额高达5000万韩元。 权珉娥通过二手社团与其他卖家交换名牌包包，不料对方收货后竟切断联络，权珉娥与管理员交涉无果愤怒上网发言：「不要再骗我了，几千万元是你家小孩的名字吗？ 这样下去会变成以亿为单位，然后会死人的，你们这些杀人魔。」



权珉娥2012年以女团AOA出道作为歌手和演员活动，2019年退团后爆料曾被队长申智珉霸凌而引起众愤，最后以智珉退团并中断演艺活动告终。 后来D社公开双方对话记录，显示智珉虽不记得欺负过珉娥但确实有诚心道歉，而珉娥认为这样的道歉没有意义，令对话陷入僵局; 智珉退团后珉娥曾持续数月传长文讯息给智珉; FNC娱乐的经纪人也大部份认为珉娥「敏感易怒、令人生畏」。 此外，珉娥曾在治疗期间於IG批评护理师但反遭网友攻击、交往新男友却被对方女友爆料是第三者，几度表现出情绪不稳迹象，令舆论逐渐反转。

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对於珉娥被骗事件，韩网友纷纷表示遗憾：「权珉娥这次确实是受害者」、「想轻松赚钱结果被骗了，唉」、「感觉她状态有些危险，不想批评，只希望好好接受治疗啊」、「想必当年草娥和智珉也受了不少苦」、「让人心疼」。



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