D社爆猛料！公開權珉娥與申智珉、AOA成員聊天紀錄，事情似乎反轉了

「我心裡已經寬恕她了.... 在夢裡得到了她（申智珉）的道歉....」

這是權珉娥前幾日在YouTube頻道某自製節目中說過的話，該節目因為是權珉娥的復出作而備受關注。 申權之爭就此結束了嗎？ 其實據兩人身邊的工作人員表示：「不知道什麼時候還會爆發，兩人其實在去年4月就曾和解過。」



▲YouTube@점점TV

9月8日一大早，韓國D社獨家爆料了權珉娥和申智珉128分鐘的通話記錄和Kakaotalk聊天記錄，用一句話總結就是申智珉真的有道歉過，而權珉娥對此不認可。

（以下內容節選翻譯自D社）

2020年4月3日，申智珉父親去世，4日權珉娥前去吊唁，申智珉道歉，權珉娥大哭，兩人和解。 權珉娥傍晚就給申智珉發訊息，稱：「姐姐向我道歉的瞬間，我就崩潰了，我應該再靠近你一點，再坦誠一點，姐姐，我也很對不起你.... 謝謝你抱了我....」

這之後申智珉會給權珉娥打電話，權珉娥則是用短訊回覆對方，從兩人的聊天記錄來看雙方都很心平氣和。 就這樣時間過去了2個月，2020年7月3日，權珉娥突然發IG「狙擊」隊長姐姐，震撼整個韓娛圈。 整件事情在申智珉道歉、退出AOA後暫告一個段落。

7月3日，AOA成員們一起去找了權珉娥，D社還拿到了當時長達2個小時的對話紀錄。 申智珉說：「都是我的錯，對不起。」 權珉娥反駁：「你都想不起來是什麼事情，道歉有什麼用....」



▲ig@kvwowv

申智珉：我也有話要說才來的，雖然我不記得了，但你不也說了很多嗎，對於你所說的那部份，我道歉。

權珉娥：記不得了？ 真的？

申智珉：對於你說的那些事情我道歉，我真的不知道。

權珉娥：哇哦

申智珉：今天就是來解決問題的，我做錯的地方我承認

權珉娥：希望你說點像人話的話，我知道你想不起來了，好的，我知道了。 姐姐你也就這點水準了，我站在最前面的時候你打了我啊。

申智珉：打你哪兒了？

權珉娥：啪一下打在了我的胸口上，我現在要不要還手呢？

申智珉：我真的打你了嗎？

權珉娥：嗯....

申智珉：我只有推過你一下，其他真的沒有啊。

權珉娥：你用拳頭揍我，看來你是真的記不起來了，看來你今天來也不是為了道歉。

申智珉：我真的是來道歉的。

第二天，權珉娥就在個人IG上寫下「姐姐問我刀在哪裡，是不是她死了就結束了」，指責申智珉道歉態度。 而實際情況又是什麼呢？

權珉娥：看到了，我的左手...

申智珉：你為什麼要這麼做，真的對不起。

權珉娥：居然還問我為什麼，姐姐你想不起來對我做過的那些事情讓我真的太鬱悶了，你怎麼能想不起來了？

權珉娥：有刀嗎？

燦美：不要。

申智珉：我死了算了

草娥：夠了，你要道歉的話就好好道歉，現在算什麼？

申智珉：我道歉....

草娥：你只要說一句對不起就能結束這些事情。

申智珉：是因為我，那我退出。

草娥：你中途退出就能解決問題了嗎？

申智珉：我退出，對不起，珉娥啊，對不起.....



▲igjiminbaby_18

這之後申智珉和權珉娥的對話繼續，但癥結點還是一個不記得欺負過對方，一個覺得「你都不記得什麼事情了，道歉有個屁用」。

權珉娥：你傷害我這麼深，居然說不記得了。

申智珉：是我錯了，是我錯了。

權珉娥：姐姐還是想不起來？

申智珉：我為我對你做過的所有事情，向你道歉。

權珉娥：我就是個瘋子。

申智珉：我真的抱歉，真的..... 我真的是誠心誠意來向你道歉的。

權珉娥：我就是個瘋子，我都變成這樣了，你居然什麼都不記得。

申智珉一邊大哭一邊道歉，「我真的只想起來那麼多，真的對不起，全都是我的錯，你可以不寬恕我，但我真的是誠心誠意來道歉的。」

申智珉：我現在來說說我的想法。 作為隊長，我對你......

權珉娥：覺得對我很好？

申智珉：我經常想希望大家走得更遠更好，我希望你們所有人..... 但我不知道指責你的那些話傷害到你了。

權珉娥：為了讓我走得更遠更好就能說討厭我的身材，罵我的臉像個XX？

申智珉：我根本沒說過這些話。

權珉娥：我因為姐姐得了憂鬱症，走上了這條路，你知道嗎？

申智珉：對不起，姐姐真的因為一些小事就傷害到了你，真的對不起。

權珉娥：你每天都在欺負我，記不起來了？

申智珉：每天???

權珉娥：我每天大把大把吃藥。

申智珉：你生病的時候是我一直守在你身邊，你不記得了嗎？

權珉娥：我記得，但你知道我內心是怎麼想的嗎？ 你都不知道我是因為你才生病的。

申智珉：是嗎？ 我真的不知道。

申智珉在見過權珉娥之後就通過SNS公開了道歉文，退出歌壇，也再也沒有回應過權珉娥的任何發言。2020年11月開始，到2021年5月，權珉娥不停給申智珉發短訊，「都不回我短訊，看來活得很好啊，你到底什麼時候道歉」、「 申智珉，快回我信息，是我死了你都不打算回嗎，我這輩子都忘不了你」、「你不是在我家找刀嗎，現在有很多，你來不來，你根本就不敢吧，哈哈哈哈哈」、「申智珉，看短訊啊，你惹上了不好欺負的人呢，是你來找我還是我去找你，來不來？你這個X婦 」、「你媽媽怎麼一點都不自責呢」、「呀，申智珉，你媽是不是病了」......

對於權珉娥，她身邊的工作人員又是如何評價她的呢？ FNC娛樂的經紀人們用「司令官」來稱呼她，大家對她的評價就是「敏感」、「喜歡生氣」、「可怕」。

隨著D社的爆料，網友和粉絲們似乎嗅到反轉的味道。但更多的人關心的是權珉娥和申智珉的爭議何時才能真正結束呢？

「首圖：ig@kvwowv、jiminbaby_18」

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