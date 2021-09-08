D社爆猛料！公開權珉娥與申智珉、AOA成員聊天紀錄，事情似乎反轉了

「我心裡已經寬恕她了.... 在夢裡得到了她（申智珉）的道歉....」
這是權珉娥前幾日在YouTube頻道某自製節目中說過的話，該節目因為是權珉娥的復出作而備受關注。 申權之爭就此結束了嗎？ 其實據兩人身邊的工作人員表示：「不知道什麼時候還會爆發，兩人其實在去年4月就曾和解過。」
▲YouTube@점점TV
9月8日一大早，韓國D社獨家爆料了權珉娥和申智珉128分鐘的通話記錄和Kakaotalk聊天記錄，用一句話總結就是申智珉真的有道歉過，而權珉娥對此不認可。
2020年4月3日，申智珉父親去世，4日權珉娥前去吊唁，申智珉道歉，權珉娥大哭，兩人和解。 權珉娥傍晚就給申智珉發訊息，稱：「姐姐向我道歉的瞬間，我就崩潰了，我應該再靠近你一點，再坦誠一點，姐姐，我也很對不起你.... 謝謝你抱了我....」
這之後申智珉會給權珉娥打電話，權珉娥則是用短訊回覆對方，從兩人的聊天記錄來看雙方都很心平氣和。 就這樣時間過去了2個月，2020年7月3日，權珉娥突然發IG「狙擊」隊長姐姐，震撼整個韓娛圈。 整件事情在申智珉道歉、退出AOA後暫告一個段落。
7月3日，AOA成員們一起去找了權珉娥，D社還拿到了當時長達2個小時的對話紀錄。 申智珉說：「都是我的錯，對不起。」 權珉娥反駁：「你都想不起來是什麼事情，道歉有什麼用....」
▲ig@kvwowv
申智珉：我也有話要說才來的，雖然我不記得了，但你不也說了很多嗎，對於你所說的那部份，我道歉。
權珉娥：記不得了？ 真的？
申智珉：對於你說的那些事情我道歉，我真的不知道。
權珉娥：哇哦
申智珉：今天就是來解決問題的，我做錯的地方我承認
權珉娥：希望你說點像人話的話，我知道你想不起來了，好的，我知道了。 姐姐你也就這點水準了，我站在最前面的時候你打了我啊。
申智珉：打你哪兒了？
權珉娥：啪一下打在了我的胸口上，我現在要不要還手呢？
申智珉：我真的打你了嗎？
權珉娥：嗯....
申智珉：我只有推過你一下，其他真的沒有啊。
權珉娥：你用拳頭揍我，看來你是真的記不起來了，看來你今天來也不是為了道歉。
申智珉：我真的是來道歉的。
第二天，權珉娥就在個人IG上寫下「姐姐問我刀在哪裡，是不是她死了就結束了」，指責申智珉道歉態度。 而實際情況又是什麼呢？
權珉娥：看到了，我的左手...
申智珉：你為什麼要這麼做，真的對不起。
權珉娥：居然還問我為什麼，姐姐你想不起來對我做過的那些事情讓我真的太鬱悶了，你怎麼能想不起來了？
權珉娥：有刀嗎？
燦美：不要。
申智珉：我死了算了
草娥：夠了，你要道歉的話就好好道歉，現在算什麼？
申智珉：我道歉....
草娥：你只要說一句對不起就能結束這些事情。
申智珉：是因為我，那我退出。
草娥：你中途退出就能解決問題了嗎？
申智珉：我退出，對不起，珉娥啊，對不起.....
這之後申智珉和權珉娥的對話繼續，但癥結點還是一個不記得欺負過對方，一個覺得「你都不記得什麼事情了，道歉有個屁用」。
權珉娥：你傷害我這麼深，居然說不記得了。
申智珉：是我錯了，是我錯了。
權珉娥：姐姐還是想不起來？
申智珉：我為我對你做過的所有事情，向你道歉。
權珉娥：我就是個瘋子。
申智珉：我真的抱歉，真的..... 我真的是誠心誠意來向你道歉的。
權珉娥：我就是個瘋子，我都變成這樣了，你居然什麼都不記得。
申智珉一邊大哭一邊道歉，「我真的只想起來那麼多，真的對不起，全都是我的錯，你可以不寬恕我，但我真的是誠心誠意來道歉的。」
申智珉：我現在來說說我的想法。 作為隊長，我對你......
權珉娥：覺得對我很好？
申智珉：我經常想希望大家走得更遠更好，我希望你們所有人..... 但我不知道指責你的那些話傷害到你了。
權珉娥：為了讓我走得更遠更好就能說討厭我的身材，罵我的臉像個XX？
申智珉：我根本沒說過這些話。
權珉娥：我因為姐姐得了憂鬱症，走上了這條路，你知道嗎？
申智珉：對不起，姐姐真的因為一些小事就傷害到了你，真的對不起。
權珉娥：你每天都在欺負我，記不起來了？
申智珉：每天???
權珉娥：我每天大把大把吃藥。
申智珉：你生病的時候是我一直守在你身邊，你不記得了嗎？
權珉娥：我記得，但你知道我內心是怎麼想的嗎？ 你都不知道我是因為你才生病的。
申智珉：是嗎？ 我真的不知道。
申智珉在見過權珉娥之後就通過SNS公開了道歉文，退出歌壇，也再也沒有回應過權珉娥的任何發言。2020年11月開始，到2021年5月，權珉娥不停給申智珉發短訊，「都不回我短訊，看來活得很好啊，你到底什麼時候道歉」、「 申智珉，快回我信息，是我死了你都不打算回嗎，我這輩子都忘不了你」、「你不是在我家找刀嗎，現在有很多，你來不來，你根本就不敢吧，哈哈哈哈哈」、「申智珉，看短訊啊，你惹上了不好欺負的人呢，是你來找我還是我去找你，來不來？你這個X婦 」、「你媽媽怎麼一點都不自責呢」、「呀，申智珉，你媽是不是病了」......
對於權珉娥，她身邊的工作人員又是如何評價她的呢？ FNC娛樂的經紀人們用「司令官」來稱呼她，大家對她的評價就是「敏感」、「喜歡生氣」、「可怕」。
隨著D社的爆料，網友和粉絲們似乎嗅到反轉的味道。但更多的人關心的是權珉娥和申智珉的爭議何時才能真正結束呢？
「首圖：ig@kvwowv、jiminbaby_18」
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