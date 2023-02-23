AOA出身權珉娥近況驚人：接連遇詐騙損失數千萬！兼職陪聊反被威脅曝光身份，二手交易竟遭對方斷訊

首爾警方近日正在調查一家陪聊兼職企業詐騙的案件，受害者之一就是女團AOA前成員權珉娥，而她上月遭遇網絡交易詐騙一事也再次受到關註。

據悉，權珉娥聽說陪聊可以保障高收入後於上月6日開始兼職，具體形式是女性加入男性聊天室參與聊天賺取點數，之後兌換成現金。權珉娥一天內便賺到了相當於800萬元韓幣的點數，向該公司要求兌換時卻被告知要提高等級而先後6次付費，最終受騙金額達到1500萬元左右。



不僅如此，這家公司得知權珉娥是女團出身後，還威脅說要公開她發給聊天對象的腿部照片、再次索要800萬元，不然就要她「發來其他成員的照片」。 據悉目前除了權珉娥還有其他受害者，警方正在擴大調查範圍。 權珉娥清楚自己會受到批評，但為避免出現更多受害者還是決定接受采訪。



除此之外，權珉娥上月還透露在二手交易中被騙，損失額高達5000萬韓元。 權珉娥通過二手社團與其他賣家交換名牌包包，不料對方收貨後竟切斷聯絡，權珉娥與管理員交涉無果憤怒上網發言：「不要再騙我了，幾千萬元是你家小孩的名字嗎？ 這樣下去會變成以億為單位，然後會死人的，你們這些殺人魔。」



權珉娥2012年以女團AOA出道作為歌手和演員活動，2019年退團後爆料曾被隊長申智珉霸凌而引起眾憤，最後以智珉退團並中斷演藝活動告終。 後來D社公開雙方對話記錄，顯示智珉雖不記得欺負過珉娥但確實有誠心道歉，而珉娥認為這樣的道歉沒有意義，令對話陷入僵局; 智珉退團後珉娥曾持續數月傳長文訊息給智珉; FNC娛樂的經紀人也大部份認為珉娥「敏感易怒、令人生畏」。 此外，珉娥曾在治療期間於IG批評護理師但反遭網友攻擊、交往新男友卻被對方女友爆料是第三者，幾度表現出情緒不穩跡象，令輿論逐漸反轉。

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對於珉娥被騙事件，韓網友紛紛表示遺憾：「權珉娥這次確實是受害者」、「想輕鬆賺錢結果被騙了，唉」、「感覺她狀態有些危險，不想批評，只希望好好接受治療啊」、「想必當年草娥和智珉也受了不少苦」、「讓人心疼」。



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