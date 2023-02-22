韩媒点名XODIAC有份接棒BTS成新世代男团：22岁队长LEX靠三大元素成一团之首！

大家期待XODIAC出道吗？

由香港天加一文化传媒打造（One Cool Jacso Entertainment），集合韩国、香港、中国及印尼成员的2023年最强跨国性男团XODIAC下月推出出道前传歌《Calling》，强势登场。未正式出道的XODIAC被韩媒睇好成为下一队BTS（防弹少年团），据韩媒《朝鲜体育》上月报导，随着BTS成员先后入伍，团队将迎来三年空白期，而报导中亦分析各大事务所睇准时机，纷纷推出新世代男团，当中XODIAC亦榜上有名，被点名力争新世代男团宝座，南韩热度十足社交平台「idolissue」亦转载相关消息。



而另一南韩著名投票网站kBOPS更进行2023年最有前途的pre-debut group投票，当中XODIAC亦被网民一致看好，以逾2万票成功进占第五位，实力受到肯定。



目前XODIAC正积极备战，为《Calling》埋头苦练中，不过身为队中队长的LEX日前亦抽空接受两大时尚杂志《ELLE MEN》及《men’s uno》的专访，下月踏入23岁的LEX对於出道在即大感兴奋，坦言能够出道是一件非常幸福的事，他在访问中表示：「在公司受训一年，初头虽然都会觉得十分害怕，但只要坚持下来很快就适应了。」



LEX本身属於家中的「忙内」，所以被选为队长时大感受宠若惊，亦自言压力很大，不过要肩负队长的责任，LEX只好临危受命。事实上比实际年龄成熟的LEX表示：「人生不是速度，而是方向。不要为了达到目标而心急，这只会做成反效果，应该要一步一步朝着方向。」能够成为团中队长的LEX以「勇敢、魅力、自信」三个形容词可以来表达自己，更承诺要好好带领队友一齐奋战下去，希望携手将他们的歌曲带给全世界认识，最希望XODIAC能成为如BTS（防弹少年团）一样的全能偶像，成为世界级的艺人。



XODIAC属於OCJ旗下公司新人厂牌OCJ Newbies的首队K-POP男团，未出道已被看好成为大势新人男团。去年更获邀出席於日本东京举行的《WEIBO Account Festival 2022》微博颁奖典礼，更先拔头筹摘下「最具潜力新人男团」的殊荣，队长LEX更赢得「时尚新人奖」，XODIAC未出道已受到全球关注。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻