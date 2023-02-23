真情侣就是甜♥李钟硕采访提到女友IU「和她聊天会得到安慰，她是世上最有趣的人」

22日公开的时尚杂志《Esquire》的画报采访中，李钟硕提到恋人IU。

两人在20代的时候就认识，李钟硕也说：「每当那位朋友对我说『现在变得成熟了很多』的时候，我就会想成爲更成熟的想法，而且我想成爲比现在更好、更优秀的人。」

被问到「或许那个人给你很大的力量？」李钟硕表示：「除了我之外，还有很多朋友从她的音乐、歌词或是文章中得到安慰，我也一样。只是我在和她聊天的时候也能得到这样的安慰，这一点不同而已。我们从很久以前开始就是朋友，我觉得她是全世界最有趣的人，在刚刚说过的30多岁时感受到有许多苦恼时期，当时作爲朋友的她给了许多安慰。」表达感激之情。

而李钟硕去年在《MBC演技大赏》上凭藉著《黑话律师》获得大赏后，他发表意味深长的获奖感言：「想藉此机会对那位说一些话，谢谢你一直那么帅气，而且我从很久以前就非常、非常喜欢你，也非常尊敬你。」引发各种猜测，隔天 D社（Dispatch）公开他和 IU 圣诞约会的照片，两人也承认恋爱。

采访一公开，也让韩网友纷纷表示：「 IU 是个很有趣的人，果然李钟硕知道这一点啊」，「采访中抹了蜜 呜呜呜呜呜呜」、「看到别人的爱真的很开心」、「真的能感觉到爱啊」、「真羡慕...我们通过歌曲得到安慰的时候，竟然通过对话得到安慰」、「我也跟知恩姐姐说话」、「爲什么觉得我的颧骨要爆了呢」等等。



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